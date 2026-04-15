“Se acabó el Verde porque terminó siendo un apéndice del petrismo”: Claudia López

En diálogo con Mañanas BLU, la candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, sentenció el fin del Partido Alianza Verde, organización en la que militó durante años. Según López, la colectividad perdió su esencia al subordinarse a los intereses del gobierno de Gustavo Petro y verse envuelta en escándalos de corrupción.



El fin de una identidad política

Para Claudia López, el estado actual del partido es el resultado de tensiones acumuladas y una falta de identidad clara. "Lo que está pasando es que el Partido Verde se acabó", afirmó de manera tajante, explicando que no se puede mantener una formación que albergue desde "uribistas hasta petristas radicales" sin una coherencia interna.

Claudia López Foto: Facebook Claudia López

López señaló que el partido que nació con la "Ola Verde" de Antanas Mockus en 2010, basado en la premisa de que los recursos públicos son sagrados, ha desaparecido para dar paso a una facción que hoy "terminó siendo un apéndice del petrismo con corrupción en el petrismo".



Críticas a la gestión de Carlos Amaya

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue su crítica a Carlos Amaya, a quien acusó de imponer un "autoritarismo" dentro de la colectividad. López cuestionó que Amaya, quien anteriormente no se identificaba como petrista, ahora busque imponer el apoyo a figuras como Iván Cepeda como única opción para los integrantes del partido.

"Lo que decidió hoy Carlos, el nuevo petrista, el nuevo mayoritario dentro del Verde, es imponer con autoritarismo que aquí solo se puede votar por Iván Cepeda", denunció la candidata, añadiendo que esta postura responde a negociaciones por puestos y contratos en entidades como el Sena, el ICA y el Ministerio del Trabajo.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Foto: @CarlosAmayaR

López fue enfática al decir que, aunque perder una elección es una posibilidad política, lo que es inaceptable es sacrificar los principios fundamentales. "Uno en la vida puede perder las elecciones. Lo que no puede perder es el alma", declaró al referirse a la participación del Verde en lo que ella denomina la "corrupción del petrismo".



La exalcaldesa defendió su propia gestión en Bogotá, asegurando que gobernó con decencia y sin escándalos, a diferencia de lo que observa actualmente en su antigua colectividad, donde algunos sectores parecen "enloquecer por ir a un gobierno a ver pues qué más coge y cómo aprovecha pues la plata pública para crecer una estructura política".

Finalmente, Claudia López anunció que su camino político continuará fuera de las estructuras del Verde, buscando representar a quienes desean un cambio sin seguir las directrices de la actual administración nacional. Su propuesta se define como una alternativa "progresista, no petrista", que defienda tanto la justicia social como la seguridad legítima y el empleo generado por el sector privado.

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