Escrutinio de elecciones presidenciales alcanzó 99,98 %, sin ninguna novedad, reporta Registraduría

La Registraduría Nacional informó que el escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo, 31 de mayo, adelantado por los jueces de la República, llegó al 99,94 % con respecto al preconteo divulgado la noche de las elecciones. De acuerdo con la entidad, el proceso de escrutinio alcanzó un avance del 99,98 % y únicamente restaban por consolidar los resultados de 33 mesas de votación de las más de 122.000 instaladas en todo el país. La Registraduría explicó que el retraso se debe a dificultades climáticas que han impedido el traslado del material electoral hacia algunas cabeceras municipales.

El organismo electoral destacó que las diferencias encontradas entre el preconteo y el escrutinio oficial han sido mínimas, por lo que considera que el proceso de consolidación y divulgación de resultados se ha desarrollado de manera exitosa.

La Registraduría informó que ya trabaja en la organización de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio. La entidad anunció que reforzará las capacitaciones virtuales dirigidas a jurados de votación y miembros de las comisiones escrutadoras. Asimismo, invitó a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de los distintos componentes del sistema electoral con el fin de garantizar la transparencia de la próxima jornada electoral.

El pronunciamiento de la autoridad electoral busca responder a los cuestionamientos surgidos tras la primera vuelta y reafirmar la confianza en el proceso de escrutinio, cuya consolidación final está en manos de los jueces de la República y constituye el resultado oficial de las elecciones presidenciales.



Petro rechaza el preconteo y pide esperar el escrutinio oficial

La declaración de la Registraduría se conoce después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que no reconoce los resultados del preconteo divulgados tras el cierre de las urnas.

A través de su cuenta en la red social X, el domingo, el mandatario aseguró que el sistema informático utilizado durante el proceso electoral presenta inconsistencias relacionadas con el censo electoral y sostuvo que los únicos resultados con validez jurídica son aquellos que surjan del escrutinio adelantado por los jueces de la República.

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Petro afirmó que existe una diferencia cercana a las 800.000 personas entre el censo electoral oficial y el utilizado por el software empleado durante la jornada. Además, señaló que algunas de las mesas impugnadas por sectores políticos evidenciarían irregularidades en la contabilización de votos.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió el mandatario, quien insistió en que cualquier resultado definitivo debe surgir de la revisión de las actas electorales por parte de las autoridades competentes.

Cepeda dice que no reconocerá los resultados; luego baja el tono

Por su parte, Iván Cepeda manifestó que tampoco reconocerá los resultados de la elección presidencial mientras persistan dudas sobre el censo electoral y sobre varias mesas de votación cuyos resultados fueron impugnados por testigos electorales del Pacto Histórico. Durante una intervención ante sus seguidores en Bogotá, el candidato aseguró que existe un supuesto desfase de aproximadamente 885.000 personas en el censo electoral, cifra que, según dijo, está siendo verificada por su campaña.

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Sin embargo, el lunes, el candidato presidencial aseguró que el equipo de verificación electoral de su campaña no ha encontrado, hasta el momento, evidencias de irregularidades que justifiquen cuestionar los resultados de la primera vuelta presidencial. Durante una declaración pública desde la sede de su movimiento político, Cepeda explicó que los mecanismos de observación y control electoral instalados por su campaña han trabajado de manera permanente desde la noche de las elecciones para revisar posibles inconsistencias en el proceso.

“Hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, afirmó Cepeda

