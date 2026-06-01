Iván Cepeda cambia de estrategia y reta a debate a Abelardo De la Espriella

Las elecciones de primera vuelta para la Presidencia de Colombia dejaron como resultado a los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Abelardo De la Espriella, quien fue el ganador de la jornada con 10.361.499 votos, e Iván Cepeda, que terminó en segundo lugar con 9.688.361.

Ante ese panorama, el candidato del Pacto Histórico se pronunció sobre los resultados, cuestionó la victoria de De la Espriella y señaló que se habrían presentado irregularidades durante la jornada electoral: “Hay un desfase que queremos verificar… estamos hablando de 800.000 personas o cédulas. Queremos que eso se aclare”.

Por su parte, tras el triunfo en primera vuelta de Abelardo De la Espriella, líderes políticos de derecha en la región lo felicitaron por su victoria. Entre ellos, el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, escribió en su cuenta de X: " type="text/html">"Enhorabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia".

Iván Cepeda cambia de estrategia y reta a Abelardo De la Espriella

La campaña electoral del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estuvo marcada por la evasión de debates y por una limitada interacción con los medios de comunicación, una estrategia que aparentemente le habría pasado factura en la contienda de este 31 de mayo.

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Pese a ello, todo indica que la estrategia podría cambiar, luego de que Cepeda escribiera en horas de la mañana en su cuenta de X que reta a Abelardo De la Espriella a un debate, aunque indicó que las condiciones serían definidas por un equipo designado para ello.

"Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo De la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer".

Con esto, Cepeda abre la posibilidad de un debate entre ambos candidatos. Aunque De la Espriella aún no ha respondido, todo apunta a que las campañas ya empiezan a mover sus fichas de cara a la segunda vuelta que definirá al próximo presidente de Colombia.

Trino de Iván Cepeda en el que invita a De La Espriella a debatir

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Cepeda arremetió contra De la Espriella

Durante su discurso tras las elecciones del 31 de mayo, Cepeda lanzó fuertes críticas contra el líder de derecha con quien disputará la segunda vuelta.

“¿Quién es De la Espriella? Abogado de paramilitares, padre notario que legalizó bienes de Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores. Es un estafador de estafadores”, aseveró.

Adicionalmente, lo acusó de representar un “fascismo mafioso”, según manifestó el candidato del Pacto Histórico.

