Desde Milei a Vox: las felicitaciones a De La Espriella por resultados de primera vuelta en Colombia

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88 %, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50 %.

El líder del partido político español Vox, Santiago Abascal, felicitó en la noche de este domingo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella del movimiento Defensores de la Patria tras imponerse en la primera vuelta de la elecciones presidenciales de Colombia.

"Enhorabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado", publicó Abascal en la red social X.



Enhorabuena, amigo Abelardo @ABDELAESPRIELLA, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.



Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la… pic.twitter.com/mwNsQsqlwc — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 31, 2026

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) felicitó a Colombia por su jornada electoral "ejemplar" y consideró que el líder que ese país "necesita" es el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, que quedó como el más votado en las elecciones presidenciales de este domingo.

"Felicidades Colombia por una jornada electoral ejemplar con resultados rápidos y confiables", escribió en X Quiroga, líder de la alianza Libre, la mayor fuerza opositora con representación en el Legislativo boliviano.

Felicidades #Colombia por una jornada electoral ejemplar con resultados rápidos y confiables. Abrazo para @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp, los líderes que los demócratas de la región apoyamos y su país necesita. En tres semanas se decide: Petrismo o Colombia, Soc-XXI o #Abelardo. pic.twitter.com/W8amQoR6Sf — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) May 31, 2026

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Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, celebró el resultado del candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella: "Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región", escribió Milei en un mensaje de X.v

LA LIBERTAD AVANZA



Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también felicitó este domingo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por "una gran victoria" en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde fue la opción más votada, y le deseó éxitos en la segunda vuelta que disputará con el izquierdista Iván Cepeda.

"¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región", dijo Noboa en su cuenta de la red social X en referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), aliado del presidente colombiano, Gustavo Petro, y quien apoyaba a Cepeda.

¡Felicidades, @ABDELAESPRIELLA, por una gran victoria!



Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región.



Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 1, 2026

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Correa es además líder del partido Revolución Ciudadana, cuya candidata para las dos últimas elecciones presidenciales, Luisa González, perdió ante el actual mandatario y, en los últimos comicios, se negó a reconocer los resultados, tal como lo ha hecho esta noche el aspirante izquierdista de Colombia.