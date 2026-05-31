Cepeda llama a De La Espriella como “estafador de estafadores” y aún no reconoce resultados

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció ante sus seguidores tras el preconteo del 99,97 % de las mesas, el cual lo ubicó en segundo lugar con 9,6 millones de votos (40,90 %), frente a los 10.3 millones de sufragios (43,74 %) obtenidos por Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Cepeda advirtió sobre inconsistencias en los datos y afirmó: “Hay un desfase que queremos verificar… estamos hablando de 800.000 personas o cédulas. Queremos que eso se aclare”. Asimismo, argumentó tener indicios de votaciones atípicas en un número indeterminado de mesas. El aspirante de izquierda recalcó que su colectividad no inventa excusas, pero advirtió que solo se pronunciarán formalmente cuando las comisiones escrutadoras dejen la situación totalmente aclarada.

Durante su discurso, Cepeda arremetió fuertemente contra el líder de ultraderecha con quien disputará el balotaje el próximo 21 de junio. “¿Quién es De La Espriella? Abogado de paramilitares, padre notario que legalizó bienes de Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores. Es un estafador de estafadores”, aseveró. Adicionalmente, lo acusó de representar un “fascismo mafioso”, el regreso de la parapolítica y de sostener posturas misóginas, homofóbicas y contrarias a la protección de la naturaleza. Finalmente, convocó a sus electores a cerrar filas y construir una alianza por la vida para ganar la segunda ronda.

Iván Cepeda Foto: AFP

Resultados primera vuelta presidencial Colombia 2026

Los datos oficiales de la Registraduría Nacional consolidaron a los dos aspirantes que avanzan a la segunda vuelta, superando a las fuerzas tradicionales de centro y derecha:



Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria): 10.359.424 votos (43,74 %) Iván Cepeda (Pacto Histórico): 9.687.133 votos (40,90 %) Paloma Valencia (Centro Democrático): 1.639.285 votos (6,92 %) Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso): 1.008.746 votos (4,25 %) Claudia López: 225.464 votos (0,95 %)

Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia

De acuerdo con el calendario de la Registraduría, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el próximo 21 de junio de 2026, dado que ninguno de los candidatos obtuvo la mitad más uno de las papeletas necesarias este domingo.