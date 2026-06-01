No haré acuerdos ni con partidos ni con dirigentes tradicionales: Abelardo De La Espriella

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella volvió a rechazar la posibilidad de construir alianzas políticas tradicionales para la segunda vuelta y aseguró que no hará acuerdos con partidos o dirigentes políticos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el aspirante sostuvo que, tras los resultados de la jornada electoral del domingo, distintos sectores políticos y líderes han manifestado su intención de respaldar su candidatura.

Sin embargo, señaló que todo ciudadano que “en defensa de la democracia” quiera acompañarlos es bienvenido a votar por él y por su fórmula José Manuel Restrepo.

Pero ténganlo claro, colombianos: no haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa Escribió el candidato.

El candidato también afirmó que el compromiso que ofrece “es una gran unidad en defensa de la patria para frenar las amenazas autoritarias que representan Petro y Cepeda”.



Abelardo De La Espriella Foto: AFP

En el mismo pronunciamiento hizo un llamado a los ciudadanos a acompañar su candidatura en la segunda vuelta.

“Únanse a los más de 10 millones de colombianos que ayer abrazaron el sueño de la Patria Milagro, transformando para siempre la política de los mismos de siempre”, concluyó.

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La declaración se conoce mientras la campaña comienza a definir la estrategia para la segunda vuelta presidencial, etapa en la que tradicionalmente los candidatos buscan sumar adhesiones de partidos, movimientos políticos y dirigentes regionales para ampliar sus apoyos electorales.