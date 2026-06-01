Mapa electoral de primera vuelta elecciones presidenciales Colombia: ¿dónde ganó Abelardo y Cepeda?

La primera vuelta presidencial dejó un país dividido entre dos proyectos políticos, pues mientras Abelardo De La Espriella se convirtió en el candidato más votado de la jornada y avanzó a la segunda vuelta con más de 10,3 millones de votos, Iván Cepeda consolidó una amplia ventaja en varias regiones del Pacífico, el Caribe y el sur del país, configurando un mapa electoral que anticipa una intensa disputa el próximo 21 de junio.

Con el 100 % de las mesas informadas, De La Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % del total, frente a los 9.688.361 sufragios de Cepeda, que alcanzó el 40,9 %. La diferencia entre ambos fue de 673.138 votos.

¿Dónde ganó Abelardo De La Espriella?

El candidato de Defensores de la Patria construyó su ventaja principalmente en Antioquia y buena parte de la región andina y de los Llanos Orientales.



Su victoria más significativa se produjo en Antioquia, donde obtuvo 1.723.406 votos y alcanzó el 54,36 % de los sufragios.

Además, se impuso en departamentos como:



Antioquia (54,36 %)

Arauca (51,28 %)

Boyacá (50,47 %)

Caldas (44,54 %)

Caquetá (47,74 %)

Casanare (61,25 %)

Cundinamarca (45,22 %)

Guaviare (47,13 %)

Huila (54,24 %)

Meta (52,15 %)

Norte de Santander (70,61 %)

Quindío (48,57 %)

Risaralda (44,72 %)

Santander (57,09 %)

Tolima (46,88 %)

También logró la mayoría de votos entre los colombianos en el exterior, al quedarse con el 54,36 % de los sufragios depositados en consulados.

Uno de los resultados más contundentes para De La Espriella fue Norte de Santander, donde superó el 70 % de la votación, convirtiéndose en su mejor resultado departamental de toda la jornada.

Mapa electoral de las elecciones presidenciales Colombia 2026 Foto: Registraduría

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¿Dónde ganó Iván Cepeda?

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico dominó en gran parte del Pacífico colombiano, varios departamentos del Caribe, Bogotá y territorios de la Amazonía.

Cepeda se impuso en:



Amazonas (55,31 %)

Atlántico (52,12 %)

Bogotá (41,67 %)

Bolívar (54,00 %)

Cauca (68,33 %)

Cesar (46,48 %)

Chocó (75,67 %)

Córdoba (55,55 %)

Guainía (56,44 %)

La Guajira (55,29 %)

Magdalena (52,26 %)

Nariño (68,54 %)

Putumayo (71,36 %)

San Andrés y Providencia (44,08 %)

Sucre (56,59 %)

Valle del Cauca (53,17 %)

Vaupés (75,52 %)

Vichada (45,84 %)

Los mayores porcentajes de Cepeda se registraron en Chocó, donde alcanzó el 75,67 % de los votos, y en Vaupés, donde obtuvo el 75,52 %. También sobresalieron los resultados de Putumayo, con 71,36 %, y de Nariño y Cauca, donde superó ampliamente el 68 % de respaldo.

Iván Cepeda Foto: AFP

Un país dividido antes de la segunda vuelta

El comportamiento regional mostró una clara división territorial. De La Espriella dominó en buena parte del centro del país, Antioquia, el Eje Cafetero, Santanderes y los Llanos Orientales. Cepeda, en cambio, encontró sus principales fortalezas en Bogotá, el Pacífico, el Caribe y varios departamentos amazónicos.

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Con este panorama, la atención se centra ahora en los votantes que respaldaron a candidatos como Paloma Valencia y Sergio Fajardo, cuyos resultados podrían resultar decisivos para definir quién llegará a la Casa de Nariño en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La elección también marcó un récord de participación para una primera vuelta presidencial bajo la Constitución de 1991. Según la Registraduría, acudió a las urnas el 57,88 % del censo electoral, la cifra más alta registrada en este tipo de jornadas desde que entró en vigencia la actual Carta Política.

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De La Espriella.

"De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo De La Espriella", expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia "no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan", en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.