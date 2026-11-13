Indignación en Puerto Colombia, Atlántico, por valla gigante de presunto abusador de surfista

Revictimizada, e incluso amedrentada, se siente la familia de la adolescente campeona de surf en el Atlántico que denunció ante la justicia al empresario Juan Álvarez por el delito de acto sexual violento al que presuntamente la sometió y que hoy lo tiene tras las rejas por una valla de gran tamaño que fue instalada en una de las entradas a Puerto Colombia, exactamente en el sector de ‘La Y de los Chinos’, que conduce al balneario de Pradomar.

En la valla aparece la imagen de Álvarez, conocido como ‘Juancho Kily’, detrás de una celda con el mensaje: “Soy inocente, mi libertad es de todos, Juan Álvarez libre”.

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El abogado de la víctima, Julio del Villar, comenta que este jueves se reunió con familiares de su clienta, quienes le manifestaron sentirse indignados al ver que en el mismo sector por donde transitan todos los días amaneció la pancarta con el rostro del hoy capturado en la cárcel Distrital El Bosque. El jurista también señaló que pedirá explicaciones a la Alcaldía de Puerto Colombia por presuntamente permitir la instalación de la valla.

“Están muy indignados, sobre todo los padres, al ver que en el mismo sector donde ellos transitan todos los días, amaneció el jueves una pancarta gigante que los revictimiza a ellos y a la niña. Esto sigue mostrando que esta persona y la gente que lo rodea intentan con su poder amedrentar en cierta manera a los denunciantes. También estamos muy sorprendidos, porque vemos que, sobre todo las autoridades de Puerto Colombia, no dicen nada, nadie regula eso”.



Agregó del Villar que este hecho será puesto en conocimiento de las autoridades como el juez de segunda instancia que deberá resolver la apelación presentada por la defensa de Álvarez, así como de la Fiscalía, para dejar constancia sobre la revictimización que se estaría ejerciendo sobre la menor.

Alcaldía de Puerto Colombia no responde

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Blu Radio se comunicó con la Alcaldía de Puerto Colombia para conocer bajo qué actuación administrativa se permitió instalar esta valla o si no se pidió ningún permiso. Según la oficina de comunicaciones del municipio, se delegó al secretario de Seguridad Saúl Leiva, pero el funcionario no respondió a las llamadas ni mensajes de Whatsapp.

Como lo informó la Fiscalía, ‘Juancho Kily’ fue imputado con el delito de acto sexual violento agravado por presuntamente haber sometido a una adolescente campeona de surf a “actos de connotación sexual” en un reconocido club de playa de Puerto Colombia que él creó. Por este motivo, un juez lo envió a la cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla.