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Piden cárcel para empresario señalado de presuntamente abusar de surfista en Puerto Colombia

El juzgado aplazó la audiencia para finales de octubre por pedido de la defensa de Juan Álvarez, quien no aceptó los cargos de acto sexual violento contra una adolescente.

Imagen del juicio virtual a Juan Álvarez
Imagen de la audiencia virtual de imputación de cargos contra Juan Álvarez.
Redes sociales. Captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

El próximo 29 de octubre continuará la audiencia contra Juan Fernando Álvarez Torres, el empresario conocido como ‘Juancho Kily’, señalado de presuntamente cometer un acto sexual violento contra una menor de edad campeona de surf en un club de playa en Puerto Colombia. La Fiscalía pidió que el hombre fuera enviado a una cárcel.

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El Juzgado Segundo Municipal de Puerto Colombia aceptó la solicitud de aplazamiento en la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de la víctima solicitaron que Álvarez Torres, de 60 años, enfrente su juicio en prisión. El pedido fue realizado por la defensa del empresario, que solicitó más tiempo para evaluar mejor los elementos probatorios y hacer su intervención.

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Este viernes el ente acusador le imputó cargos a Álvarez por el delito de acto sexual violento agravado, que el señalado no aceptó haber cometido.

Según el abogado Julio del Villar, quién representa a la joven menor de edad campeona de surf que afirma haber sido víctima de abuso sexual por parte de ‘Juancho Kily’ cuando terminó una jornada de entrenamiento en un club de playa en Puerto Colombia, Álvarez no se allanó a los cargos y se defenderá en juicio, donde podría ser condenado a una pena de entre 10 y 24 años de cárcel.

El abogado también dio a conocer que la adolescente no ha podido volver a entrenar, al parecer porque el club de playa donde ocurrieron los hechos no lo permite, lo que está afectando su desarrollo deportivo.

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Asegura el jurista que se estarían haciendo exigencias para que los menores que quieran entrenar acudan bajo la tutela de un adulto responsable.

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Al parecer, la semana pasada la misma empresa o local que tiene la playa, manifestaron que ninguno de los jóvenes menores de edad podría estar dentro de la playa o entrenar sin compañía de adultos.

Hay que recordar que el pasado 20 de octubre, Álvarez fue capturado por la Policía y la Fiscalía en el norte de Barranquilla.

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La captura se dio después de una adolescente campeona de surf denunciará ante la Fiscalía por presuntamente haberle cometido abuso sexual el pasado 2 de octubre.

La menor contó que este hombre, dueño del predio donde hoy funciona un reconocido club de playa, la tomó del brazo y la ingresó a la fuerza en su oficina, episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Como se puede ver en los videos de cámaras de seguridad a los que tuvo acceso Blu Radio, la joven llega al establecimiento en compañía de otra menor. Acto seguido se encuentra con Álvarez, él la toma del brazo y se sientan hablar. En ese momento se le ve a ella incómoda y en un momento de la conversación con la mano le hace una señal de negación.

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Segundos después, Álvarez Torres la vuelve a agarrar del brazo, esta vez con más brusquedad, la lleva hacia su oficina y en el camino tumban una potera que tropiezan. Después de unos tres minutos, aproximadamente, la adolescente salió del recinto caminando de manera apresurada.

Este y otros videos hacen parte de las pruebas que la Fiscalía y la defensa de la joven presentaron ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Colombia que leva el caso en su etapa inicial.

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