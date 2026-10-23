Barranquilla será sede de la II Semana de la Bioeconomía Colombiana: conozca los detalles

La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) y la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), en alianza con la Fundación Santo Domingo, realizarán del 26 al 28 de octubre la II Semana de la Bioeconomía Colombiana, en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

El evento busca construir, de manera colaborativa, una nueva visión de desarrollo económico basada en la cadena de valor de la naturaleza, bajo acuerdos entre distintos sectores que aseguren su conservación.

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Según los organizadores, el 48% del PIB colombiano depende de los servicios que prestan los ecosistemas, pero la degradación ambiental pone en riesgo el 13% de ese aporte de cara a 2030. Frente a ese riesgo, la bioeconomía y los mercados de carbono se consolidan como alternativas para atraer inversión hacia la conservación sostenible, con un enfoque también productivo.

Fedemaderas señaló que la cadena forestal de madera y mobiliario ya representa el 0,8% del PIB y genera 210.000 empleos directos e indirectos. Por su parte, Asocarbono indicó que 248 proyectos certificados en el país han logrado reducir o remover más de 250 millones de toneladas de CO₂ equivalente.



Según los organizadores, con una política de Estado de largo plazo estas cifras podrían crecer de manera significativa: la cadena forestal podría superar el 3% del PIB, y los activos ambientales, como los de carbono y biodiversidad, podrían movilizar más de 200 mil millones de pesos anuales hacia el desarrollo de las regiones y las comunidades.

El director ejecutivo de Fedemaderas, Juan Miguel Vásquez Suárez, afirmó que el bienestar del país está ligado a su capital natural y que la sostenibilidad debe permitir convertir los recursos en oportunidades económicas y beneficios para la sociedad. “Queremos que las conversaciones de esta Semana trasciendan el evento y se conviertan en una hoja de ruta para que la bioeconomía contribuya al desarrollo y crecimiento del país”, señaló.

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El director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo, Daniel Gonzales, destacó que la megadiversidad biológica y cultural de Colombia debe protegerse y traducirse en desarrollo y bienestar. Explicó que la Fundación impulsa mecanismos de inversión basados en resultados, sustentados en ciencia y evidencia, para la conservación de ecosistemas y la inclusión productiva de sus guardianes.

El presidente de Asocarbono, Mauricio Rodríguez Castro, afirmó que los grandes desafíos de la sostenibilidad no se resuelven desde un solo sector, sino cuando diferentes actores se sientan a construir juntos. “Esta Semana busca conectar diferentes actores para identificar oportunidades, generar acuerdos y convertir las conversaciones en acciones concretas”, dijo.

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El evento reunirá a representantes del sector público y privado, comunidades, productores, empresas, inversionistas, banca, cooperación internacional y academia, alrededor de temas como la conservación, el capital natural, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los activos ambientales, el financiamiento climático y los mercados de carbono y biodiversidad.

También contará con la participación de entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia, que presentarán nuevas inversiones, y con espacios de diálogo con el Gobierno Nacional para identificar oportunidades y abordar aspectos normativos, financieros e institucionales.