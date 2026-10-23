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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Un soldado muerto y otro herido deja atentado de ‘Los Pachenca’ en Santa Marta

Un soldado muerto y otro herido deja atentado de ‘Los Pachenca’ en Santa Marta

El Comando de la Segunda Brigada del Ejército Nacional informó que la víctima fatal es el soldado profesional Brajhan Ropero Lozano.

Brajhan Ropero Lozano.png
Brajhan Ropero Lozano, soldado profesional asesinado en Santa Marta, Magdalena.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Las alarmas están encendidas en el departamento del Magdalena. Un soldado muerto y otro herido fue el resultado de un atentado criminal este viernes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en el corregimiento de Guachaca, jurisdicción del municipio de Santa Marta.

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El Comando de la Segunda Brigada del Ejército Nacional informó que la víctima fatal en esta ocasión es el soldado profesional Brajhan Ropero Lozano, mientras que el soldado profesional que ya recibe atención médica en Santa Marta se llama Daniel Gracia Carrascal. Su traslado se dio de forma inmediata, luego de recibir los primeros auxilios de enfermeros de combate.

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De acuerdo a los reportes, el ataque se desarrolló durante operaciones militares orientadas a fortalecer la seguridad. Allí tropas del Batallón de Montaña N.º 6 fueron objeto de disparos mediante ráfagas de fusil y ametralladora.

Blu Radio conoció que el soldado lastimosamente fallecido es oriundo de Piedecuesta, Santander.

El Ejército Nacional lamentó lo sucedido a través de un comunicado en sus redes sociales: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y allegados de nuestro soldado asesinado en cumplimiento del deber, y elevamos oraciones por la pronta recuperación de nuestro uniformado herido”, escribieron.

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Otro de los que se pronunció fue el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, quien ordenó la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado (PMU), con todas las autoridades para hacer seguimiento a la situación y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades de la zona.

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“Ante los enfrentamientos que se registran entre el Ejército Nacional y grupos armados en Guachaca y Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, he ordenado la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, para hacer seguimiento a la situación y adoptar, con el apoyo del Gobierno Nacional, las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades de la zona”, sostuvo en sus mensaje.

“Respaldamos las acciones de nuestra Fuerza Pública contra la criminalidad, lideradas por el presidente Abelardo de la Espriella. ¡No descansaremos hasta recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades!”, agregó.

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En ese PMU hay presencia de la Personería, Defensoría, Armada Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional, junto a las secretarías de Movilidad, Seguridad, Gobierno y Educación.

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