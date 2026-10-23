Desmantelan a ‘Los Virtuales RJ’, red de rifas amañadas que operaba desde La Guajira hasta Brasil

'Los Virtuales RJ' es el nombre de la red desmantelada en medio de un operativo que permitió la captura e imputación de 15 de sus presuntos integrantes, señalados de hacer sorteos falsos.

Estas personas, según las autoridades, hacían creer a la ciudadanía que rifaban carros, motos y fajos de billetes, y para ello le vendían a la gente boletas o números en $500 o $5.000 cada uno; sin embargo, el número ganador nunca estuvo en la calle, pues lo escondían antes del sorteo.

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La investigación da cuenta de que los señalados cabecillas, al parecer, grababan los sorteos con 24 horas de anticipación usando baloteras caseras de plástico y acrílico. Así, con el ganador ya conocido, ordenaban sacar de circulación esa boleta y nadie podía ganar el premio mayor; solo entregaban premios menores a clientes escogidos, para ilusionar y seguir vendiendo, estrategia que les funcionó durante los últimos cinco años.

El epicentro de esta red, que vendía entre 10.000 y 15.000 boletas diarias, estaba en La Guajira, pero desde Barranquilla funcionaba el taller litográfico de uno de los señalados cabecillas. Además, tenían presencia en Magdalena, Planeta Rica (Córdoba), Orito (Putumayo) y en Turbo (Antioquia), donde había vendedores con megáfono en mano promocionando las supuestas rifas.



Como si fuera poco, montaron sorteos clandestinos en Brasil y Perú, y recaudaron reales brasileños, mientras sus jefes se movían entre Panamá y Brasil para esquivar a las autoridades.

La publicidad de estos sorteos se hacían por redes sociales, en las que promovían marcas como Rifa El Manantial, Rifa La Fuente, Bono La Bendición, Bingo Familiar Online y Fercho Dinámica Sorteo Virtual.

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Teniendo en cuenta que esta red no contaba con licencia de Coljuegos ni de ninguna autoridad, dejaba de pagar más de 3.100 millones de pesos en impuestos, que van dirigidos al sistema de salud colombiano.

Durante la operación fueron capturados cinco supuestos cabecillas, quienes se quedaban con el 60% de las ganancias; así como cuatro mandos medios y tres vendedores, quienes obtenían el 25% de las ganancias.

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Tras la imputación, la Fiscalía se prepara para pedir medida de aseguramiento en su contra.