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El dengue cobra la vida de un niño de 2 años en La Peña, Atlántico

Un abuelo del menor denunció que no le hicieron la prueba a tiempo, a pesar de los síntomas que presentaba. Una prima de 7 años del niño permanece hospitalizada.

Niño muerto por dengue en Sabanalarga
El niño de 2 años fallecido, Miguel González Fontalvo.
Redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En el corregimiento de La Peña, la familia del niño de 2 años, Miguel González Fontalvo, vive una tragedia por su inesperada muerte. Como lo narra su abuelo, Cesar Fontalvo, el menor lo llevaron al hospital de Sabanalarga por presentar fiebre alta, diarrea y un fuerte dolor abdominal.

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Cuenta el familiar que el niño permaneció hospitalizado tres días y, a pesar de presentar varios síntomas de dengue, no se le practicó la prueba y le dieron de alta. El pasado domingo volvió al centro asistencial y de allí fue remitido a la Clínica San Rafael del mismo municipio, donde le practicaron una prueba de dengue que arrojó resultado positivo, sin embargo, ya era demasiado tarde y el menor falleció este jueves.

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César David Fontalvo, abuelo del niño fallecido, ahora también debe cuidar a una prima menor de edad del niño fallecido, que permanece internada en un centro asistencial con síntomas de dengue.

“El niño duró 3 días internado en el Hospital de Sabanalarga, me lo entregan y no le hacen la prueba. Después lo llevó otra vez el domingo a las 12:20 de la madrugada. De ahí me lo remitieron para la Clínica San Rafael, allá le hicieron la prueba del dengue y salió enseguida positiva. El niño falleció a las 10:40 de la mañana del día de ayer".

Agregó Fontalvo que los padres del niño viajaron hace dos meses a España en busca de mejores oportunidades laborales y él se quedó al cuidado de sus nietos. Señaló que este viernes deben estar llegando nuevamente al país para las honras fúnebres de su hijo.

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José Mario Piña, líder de La Peña, denuncia que hace más de tres meses se vienen presentando múltiples casos de dengue en el corregimiento y las secretarías de salud de la Alcaldía de Sabanalarga y la Gobernación del Atlántico no han realizado las fumigaciones de manera generalizada y tampoco se ha priorizado la atención médica a los afectados.

“Le hacemos un llamado al señor Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano que aquí en el corregimiento de La Peña se están poniendo pañitos de agua tibia para esta problemática. Vienen los funcionarios y fumigan solamente en las casas que ya tuvieron casos. Aquí se le pide a las autoridades, a la Alcaldía de Sabanalarga que se haga una fumigación en todo el pueblo, porque los casos de dengue están extendidos en el corregimiento”.

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Por su parte, el médico Alexis Peña, que trabaja en el puesto de salud de La Peña, señala que él ha diagnosticado más de 20 casos de dengue entre niños y adultos, algunos incluso han tenido que ser remitidos a UCI por su gravedad. Agregó también que hace 15 días alertó a las autoridades en Sabanalarga a través de un medio de comunicación local para reforzar la fumigación y la vacunación.

Precisamente, esta semana el Instituto Nacional de Salud (INS) alertó que entre los territorios con especial seguimiento por casos de dengue se encuentra Barranquilla y el Atlántico.

Cifras del INS revelan que a la fecha se han presentado 4 muertes por dengue y 4 más están en estudio en este departamento y su capital.

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Recomendó el Instituto a las autoridades en los departamentos acciones como la inspección y eliminación de criaderos, vigilancia del mosquito Aedes Aegypti, uso focalizado de larvicidas y adulticidas y participación comunitaria para reducir los focos de reproducción.

Varias de estas actividades, al parecer en el corregimiento La Peña, donde falleció el niño de 2 años, Miguel González Fontalvo, no se están tomando, según lo que denuncia la comunidad.

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Hasta el 3 de octubre, la Secretaría de Salud del Atlántico reportó 3.013 casos confirmados de dengue en el departamento.

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