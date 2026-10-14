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Investigan muerte de adolescente en Atlántico: presentaba síntomas asociados al dengue

Atlántico, incluida Barranquilla, suma cuatro muertes confirmadas por esta enfermedad y otras tres están en estudio.

El aedes aegypti es transmisor del dengue.
El aedes aegypti es transmisor del dengue.
AFP.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Las alarmas están activadas en Atlántico por los contagios de dengue y la forma cómo esta enfermedad está atacando a menores de edad, teniendo en cuenta casos como el de un adolescente, de 15 años, que murió a escasos cinco días de haber manifestado síntomas asociados al virus.

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El menor, oriundo de Palmar de Varela, ingresó al hospital de este municipio con fiebre, dolor en los ojos y un nivel muy bajo de plaquetas, lo que activó las alarmas por un posible contagio de dengue y requirió una remisión a Soledad para una atención de mayor nivel, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el adolescente falleció esta semana y su caso ahora está bajo análisis para confirmar, a través de una muestra de tejido, que la muerte haya sido por dengue.

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El alcalde de Palmar, José Rúa, afirma que este sería el segundo menor de edad muerto por dengue en su municipio, por lo que se han realizado jornadas de fumigación y campañas de sensibilización para frenar el incremento de contagios que se está dando con el fenómeno de El Niño.

"A lo largo de todo este último periodo de septiembre, tuvimos más de 20 casos reportados. En estos momentos, todos los casos de fiebre en nuestro municipio deben ser sospecha de dengue y hay que tomar las precauciones y no automedicarse", dice el alcalde.

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Muchos hogares suelen recolectar agua para abastecerse en esta época de sequía y altas temperaturas, sin embargo, estos pueden ser criaderos del mosquito transmisor del dengue, lo que obliga a ser más precavidos en casa.

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Barranquilla y los municipios del Atlántico, según el Instituto Nacional de Salud, suman 5.811 casos de dengue este año, de los cuales más del 43% han presentado signos de alarma.

Así mismo, van cuatro muertes de dengue confirmadas en el Atlántico y tres más están en estudio, lo que evidencia el preocupante panorama frente a esta enfermedad.

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