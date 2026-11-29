La toma de rehenes en un Éxito de Cartagena, que se prolongó durante cerca de 17 horas, fue manejada bajo protocolos internacionales de negociación y gestión de crisis. El coronel retirado Gustavo Adolfo Camargo, experto en secuestro y extorsión, explicó que el tiempo fue determinante para identificar a los responsables, conocer sus intenciones y planear la intervención de las autoridades sin poner en riesgo a las personas retenidas.

El caso comenzó como un intento de robo a un carro de valores que habría terminado frustrado. Los delincuentes, que inicialmente fueron reportados como hombres armados con fusiles, tomaron a clientes y trabajadores del establecimiento. Durante la operación se estableció que el armamento utilizado no correspondía a las características inicialmente reportadas.

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Camargo señaló que la intervención se desarrolló con un equipo especializado de negociación, comandos tácticos, inteligencia y una cadena de mando encargada de evaluar las decisiones.

¿Por qué el tiempo fue clave en la toma de rehenes?

El experto explicó que prolongar la operación permitió recopilar información sobre los responsables, sus pretensiones, el número de personas involucradas y su comportamiento durante el cautiverio. Esos elementos ayudaron a determinar cuándo y cómo intervenir.

“Para nosotros el tiempo es importante en la negociación porque permite primero controlar la situación y empezar a identificar elementos que pudieran ayudarnos a debilitar a los actores”, explicó.

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También señaló que las liberaciones progresivas de personas retenidas y la ausencia de amenazas directas contra los rehenes fueron señales que permitieron continuar con la negociación mientras se preparaba la operación táctica.

Toma de rehenes en supermercado de Cartagena. Foto: AFP

Negociadores y comandos: así se planeó la intervención

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Camargo explicó que un negociador experto no se forma únicamente con un curso. Se requiere experiencia previa en inteligencia, investigación criminal y conocimiento de situaciones como secuestros, desapariciones y homicidios.

“El negociador tiene que tener la formación, pero también una experiencia de cómo investigar un secuestro, una desaparición o un homicidio”, indicó.

La operación también requirió analizar planos del establecimiento, establecer rutas de ingreso, utilizar drones y cámaras de vigilancia, además de contar con francotiradores para obtener información sobre el interior del Éxito.

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El coronel retirado aseguró que la prioridad durante toda la intervención fue preservar la vida. Por eso, descartó que un asalto pudiera ejecutarse apresuradamente, pues cada movimiento debía evaluarse para evitar que los captores reaccionaran contra las víctimas.

El respaldo del presidente y el manejo de las familias

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Camargo calificó como positivo el acompañamiento del presidente de la República durante la crisis, pues consideró que su presencia representó respaldo para los negociadores y los equipos tácticos.

“Que alguien como el presidente de la República esté respaldando tu trabajo es muy importante, además de la moral, la parte jurídica también es bien importante”, afirmó.

Sobre los familiares de los rehenes, explicó que debían recibir orientación especializada y que el perímetro de seguridad era necesario para evitar intervenciones que alteraran la negociación. Incluso una llamada o un mensaje imprudente en redes sociales podía afectar la estrategia de las autoridades.