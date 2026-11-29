Cada vez es más preocupante el caso de Valentina Montes López, la menor de 17 años que se encuentra en una clínica de Barranquilla por neurofibromatosis, una enfermedad que provoca el crecimiento acelerado de tumores en el cuello.

Como ya lo había contado Blu Radio, el medicamento que solo se consigue en los Estados Unidos podría salvarle la vida. Sus familiares afirman que pese a la urgencia llevan dos semanas esperando la autorización por parte del Invima para lograr su importación.

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Janeth de Jesús López, madre de la adolescente, relata que la medicina se llama Selumetinib y que cumplieron con todos los protocolos para su llegada, sumado a que la EPS Proteger autorizó su compra y aplicación. Sin embargo, esta actuación administrativa no ha sido suficiente para tener la aprobación de las autoridades.

“En estos momentos estamos esperando que el Invima dé un permiso de importación, para que el medicamento ingrese a Colombia, porque la EPS lo va a comprar y el laboratorio está dispuesto a venderlo, pero no se puede hacer el trámite hasta que el Invima no dé el permiso para que el medicamento entre al país y se inicie el tratamiento de Valentina lo más pronto que se pueda. Entonces, hasta que el Invima no dé el permiso, no podemos iniciar el tratamiento que Valentina necesita con urgencia”.



Para la progenitora la preocupación es mucho mayor con el paso de los días ya que el tumor ha alcanzado un tamaño que compromete vasos sanguíneos y estructuras del cuello, haciendo que una cirugía sea muy riesgosa. Además, la joven ha perdido peso y sigue anhelando una respuesta.

"El medicamento lo que va a hacer es suprimir el tamaño del tumor. Se busca conseguir que esas masas que ella tiene disminuyan de tamaño entre un 20 y 30% para que los cirujanos estudien la posibilidad de intervenir para que ella descanse. Esa masa le produce demasiado dolor. Necesito con urgencia que el Invima dé vía libre y no se me vaya a morir mi niña", contó Janeth.

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Para esta familia oriunda de Valledupar el principal objetivo es salvar y mejorar la calidad de vida de Valentina, sin embargo, también lamentan que ella no pueda asistir a su ceremonia de grado de bachillerato en el colegio José Eugenio Martínez, el próximo 4 de diciembre.