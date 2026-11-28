En el Centro de Eventos Puerta de Oro, en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella lideró la ceremonia de entrega de indemnizaciones administrativas y judiciales a 1.340 víctimas del conflicto armado en Atlántico y Magdalena por un monto de casi 29.000 millones de pesos.

En su intervención, el mandatario atacó el proceso de paz con las Farc y la política de Paz Total del Gobierno anterior al señalar que “los que causaron daño tienen que responder por los crímenes que cometieron”.

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Recalcó el presidente de la República que durante el gobierno anterior se favoreció a los victimarios, “se les subía a las tarimas y se les ensalzaba mientras miles de víctimas del narcoterrorismo seguían esperando que se respetaran y se reconocieran”.

En defensa del proceso de Justicia y Paz con las autodefensas, el presidente destacó que “no pasó lo mismo” ya que aún hay varios de sus miembros encarcelados y a otros los extraditaron a Estados Unidos, les quitaron bienes y otros los entregaron.



Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“El único proceso que en realidad reparó a las víctimas es el de Justicia y Paz, gústele a quien le guste. Lo de la JEP fue la creación de un aparato burocrático y todavía hay más de 9 o 10 millones de víctimas. Es inaudito que quienes cometieron crímenes atroces hayan recibido tantas consideraciones mientras sus víctimas siguen reclamando lo que les corresponde. Por eso siempre me he opuesto al macabro acuerdo con las Farc”.

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Denuncia

El presidente Abelardo De La Espriella también aseveró que la Unidad para las Víctimas encontró serias irregularidades en el manejo de bienes donados por la Dian al gobierno de Gustavo Petro, para atender a las víctimas del terrorismo, y por ese motivo la directora Jensy Osorio Porras presentó una denuncia ante la Fiscalía contra cuatro personas por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal. Detalló que en una sola bodega se encontraron mercancías por 3.488 millones de pesos.

“¿Cómo es posible que esas mercancías aparezcan oficialmente entregadas y todavía estén tiradas en una bodega? Eso lo que muestra es que no les importa las víctimas, no les importa la gente. Estaban pendientes de hacer negocio y de robarse la Unidad. Hemos llegado a cambiar eso, los vamos a hacer pagar y vamos a responder por las víctimas y las vamos a apoyar como corresponde”.

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En ese sentido el mandatario adelantó que la Presidencia de la República hizo un convenio con el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, “para entregar a las víctimas, a los niños y a la gente que lo necesita” antes de que termine el año, más de 200.000 millones de pesos en mercancías.

Balance

Sobre las víctimas del terrorismo en Colombia, el presidente Abelardo De La Espriella dijo que en Colombia hay más de 10 millones de víctimas y 140 mil personas están inscritas en el Registro Único de Víctimas. De ellas, añadió, poco más de 2 millones han recibido indemnizaciones, y según la Unidad para las Víctimas, pagarlas puede costar 106 billones de pesos.

“Al asumir la Presidencia, encontré más de 150 mil indemnizaciones reconocidas y pendientes de pago. Más de 129 mil compatriotas seguían esperando que el Estado cumpliera con esa obligación. Por eso le pedí a la doctora Yency Osorio acelerar esos pagos”.