El alcalde Alejandro Char asistió a la cena previa de la Final de la Copa Libertadores de América 2026, en Montevideo, Uruguay, donde se reunió con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Dijo el mandatario local que, después de la final de la Sudamericana, Barranquilla quiere seguir siendo protagonista del fútbol mundial.

Paralelo a esto, la Alcaldía emitió un comunicado en el que destacó que “Barranquilla se declara lista para asumir el reto de ser escogida como sede de la final de la Copa Libertadores de América 2027 y recibir otra gran fiesta del fútbol continental en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez”.

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Por su parte, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, asistió a la reunión previa a la gran final de la Libertadores, que se jugará este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina, donde pudo conversar con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entre otros dirigentes del fútbol mundial.

Contó Char que, en los distintos diálogos que sostuvo con los presidentes de las federaciones de fútbol, hubo consenso en que, con la final de la Sudamericana, Barranquilla se sobró.



“Estamos felices de estar acá porque para Barranquilla nada es suficiente. Queremos más glorias, más alegrías. Venimos a saludar a las autoridades del fútbol internacional y a compartir con los presidentes de las federaciones. Barranquilla tiene que estar aquí. Acabamos de terminar la Copa Sudamericana y el consenso de todos es que Barranquilla se sobró. Así que vamos por más, seguimos soñando», expresó el mandatario.

Agregó Char que “después de construir ese hermoso estadio, el Supermetro está pidiendo más pistas, más conquistas, más alegrías y más glorias”.

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“Venimos como alcalde de Barranquilla a contarle al mundo que estamos listos, que estamos contentos y que seguimos hambrientos de más gloria. ¡Vamos por más!”

Barranquilla mostró un balance sin precedentes como sede, la semana anterior, de la Final de la Copa Sudamericana, con una cifra que alcanzó los 60 millones de dólares en impacto económico, cerca de 9.000 empleos directos e indirectos asociados a este evento continental y una ocupación hotelera del 100%, reflejando la movilización turística que generó este encuentro internacional.

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Las autoridades destacaron que “durante y después de la final de la Copa Sudamericana” se desarrolló un “exitoso operativo de seguridad, articulado entre la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional, que contó con el despliegue de cerca de 2.100 uniformados”.

“Su labor permitió que la fiesta del fútbol se desarrollara en paz y con garantías para los miles de visitantes que llegaron de distintos países del continente”, describió la Alcaldía en un comunicado.