Edwin Javier Ospino Garcés, alias ‘Drupi’, fue encontrado responsable del delito de homicidio agravado del joven estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte, Jack Ramírez, de 23 años.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla condenó al delincuente a 50 años de prisión. El despacho judicial también lo encontró culpable de los delitos de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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Zamara Comas, madre del joven asesinado en medio de un atraco a su vehículo ocurrido el 1 de noviembre de 2023, tras recoger a su novia de su lugar de trabajo y movilizarse por la carrera 35C con calle 76, barrio Las Mercedes de Barranquilla, manifestó en redes sociales sentirse aliviada porque uno de los implicados fue condenado en primera instancia.

“Por fin uno de los responsables del asesinato de mi hijo Jack fue condenado. Le dieron 50 años en primera instancia. Y contarles esto me trae muchas emociones. Por un lado siento alivio porque al final de estos tres años de alzar la voz tuvimos justicia, pero también tengo toda esta tristeza y esta melancolía porque sé que nada de esto me lo devuelve”.



La madre también agradeció a quienes han seguido el caso de su hijo, compartieron su historia y han acompañado a la familia a pedir justicia.

“Gracias por no olvidar a Jack. Seguiremos alzando la voz hasta que todos los responsables respondan”.

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En la misma decisión, el Juzgado Sexto Penal del Circuito absolvió a Luis David Manzano Orozco, que también estaba acusado de presuntamente participar en el robo y posterior homicidio del joven estudiante. Según la Fiscalía, al parecer Manzano acompañó el día de los hechos a alias ‘Drupi’ y propició el choque al vehículo donde se encontraba Jack, lo que lo obligó a bajarse de su carro y quedar expuesto al atraco.

Ante esta tesis, el juez explicó que las pruebas presentadas no permitieron establecer, “más allá de toda duda razonable, que Manzano Orozco hubiera participado en el homicidio” ni cuál habría sido su aporte concreto a las conductas investigadas.

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Hay que recordar que en mayo de 2025 un juez dejó en libertad por vencimiento de términos a los dos imputados del crimen por la Fiscalía, por lo que, en el caso de alias ‘Drupi’, deberá ser recapturado para que cumpla su pena en un centro carcelario.