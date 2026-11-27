Nuevas imágenes muestran el operativo de la Policía Nacional para rescatar a los ciudadanos secuestrados en un almacén Éxito de Cartagena. Los comandos del COPES abatieron a uno de los delincuentes, capturaron a otros dos y lograron liberar a las personas retenidas.

Nuevos videos muestran los momentos de tensión que se vivieron durante el operativo de rescate de rehenes en un almacén de la cadena Éxito, en Cartagena. Las imágenes registran el despliegue de los comandos del Comando de Operaciones Especiales (COPES) de la Policía Nacional para recuperar el control del establecimiento.

Publicidad

El ingreso de las unidades especiales se realizó por la parte posterior del almacén, a través de la zona de carga y aprovechando la oscuridad. Desde allí, los uniformados avanzaron hacia el interior del establecimiento para ubicar a las víctimas y neutralizar a los responsables del secuestro.

Así fue el ingreso de los comandos del COPES al almacén Éxito

Después de superar el primer acceso, los policías continuaron su recorrido por el área de panadería y los pasillos del establecimiento comercial. La maniobra táctica se desarrolló con precaución, mientras los uniformados verificaban las instalaciones y buscaban a las personas retenidas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En las imágenes se observa cómo los comandos avanzaron entre el desorden que había en el almacén. El objetivo de la intervención era recuperar el control del lugar, reducir a los secuestradores y garantizar la integridad de los ciudadanos que permanecían bajo su poder.

Publicidad

Un secuestrador utilizó a un trabajador como escudo humano

Durante el operativo, los uniformados encontraron a varios de los rehenes tendidos en el piso. Algunas de las víctimas estaban amarradas, según se aprecia en los registros audiovisuales de la intervención policial.

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un hombre armado tomó a un trabajador del almacén y lo utilizó como escudo humano para intentar detener el avance de los comandos. Ante el riesgo para la vida del empleado, los uniformados intervinieron y abatieron al agresor en el lugar.

Publicidad

Dos capturados y un delincuente abatido en Cartagena

El operativo del COPES terminó con la liberación de las personas secuestradas, un presunto delincuente abatido y otros dos hombres capturados. De esta manera, la Policía logró recuperar el control total del almacén Éxito y poner a salvo a los ciudadanos que permanecían retenidos.

Nuevos videos revelan cómo los comandos del COPES de la Policía se abrieron paso entre los pasillos del Éxito en Cartagena, para rescatar a los rehenes. Las imágenes muestran el ingreso táctico, los hombres armados y los instantes previos a la intervención que terminó con un… pic.twitter.com/IFWlN1h47x — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 28, 2026

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación imputó a los dos detenidos por el delito de secuestro agravado. Entre los procesados fue identificado Juan Camilo Torres, junto con un segundo hombre cuya identidad no fue precisada en la información conocida.

Publicidad

La decisión sobre la medida de aseguramiento para los dos capturados quedó pendiente de una audiencia ante un juez de control de garantías, programada para el próximo lunes.