En un ambiente tenso se llevó a cabo en Barranquilla la audiencia pública convocada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, que busca solucionar la contienda limítrofe que libran Puerto Colombia y la capital del Atlántico por el llamado Corredor Universitario, una zona de 1.402 hectáreas que incluye a varias urbanizaciones.

Luego de la participación de senadores, autoridades civiles y algunos miembros de la comunidad, el senador y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Carlos Meisel, expresó que ya tienen “un panorama claro de la situación” y espera que se tome la mejor decisión.

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En su discurso de cierre, prometió un “análisis de ambas opiniones” y también realizó un llamado respetuoso para los alcaldes de ambos municipios, a que acepten la decisión final y salgan de la controversia. “Imposible que quede todo el mundo contento, debemos buscar una salida que beneficie a la ciudadanía”, fueron sus palabras.

En esa línea también opinó el representante, Darwin Castellanos, quien alegó que se lleva “los sentimientos de cada uno de los territorios” y que, durante la evaluación del tema, no tendrá “ningún tipo de intereses ni económico ni político”.



Sin embargo, la cita estuvo a punto de ser suspendida por un acalorado altercado que protagonizaron el representante Estefanel Gutiérrez y el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño. La contienda inició cuando el representante le dijo al mandatario que “estaba más preocupado por los impuestos de la zona”, lo que causó la respuesta inmediata de Cedeño pidiendo respeto.

Por redes sociales, la respuesta del alcalde Plinio no se hizo esperar: “Así no representante, así no. Pedimos respeto por Puerto Colombia, por nuestra gente y sobre todo hacemos un llamado a que ponga el ejemplo. No injurie y mucho menos sabotee un proceso legal que iniciamos precisamente por las pretensiones de Barranquilla”.

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“Hoy nos presentamos en audiencia pública como siempre lo hemos hecho, con respeto, argumentos históricos, jurídicos, técnicos y con todo el sentido de pertenencia por nuestro territorio. Seguimos ratificando nuestra postura y defendiendo a Puerto Colombia, porque nuestra historia no se puede borrar de un plumazo”, agregó con contundencia.

Afortunadamente pasados los minutos, los ánimos se calmaron y se pudo terminar el encuentro.