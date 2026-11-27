Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en el municipio de Arenal del Sur, en el departamento de Bolívar, donde un uniformado de la Policía Nacional murió tras un hostigamiento con drones cargados con explosivos.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados se encontraban en la estación de Policía de Arenal cuando fueron atacados con estos dispositivos aéreos. La acción violenta provocó la muerte del subintendente Óscar Mauricio Díaz.

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Videos que circulan en redes sociales muestran los momentos de angustia que vivieron los uniformados durante el ataque. En las imágenes se observa cómo intentaban resguardarse y defenderse mientras eran hostigados con explosivos lanzados desde drones.

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella condenó el atentado y confirmó la identidad del policía fallecido. El mandatario expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del subintendente Óscar Mauricio Díaz.

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"Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Arenal, Sur de Bolívar, perpetrado con explosivos lanzados desde un dron, que le arrebató la vida al subintendente Óscar Mauricio Díaz", manifestó el presidente.

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Asimismo, aseguró que ordenó el despliegue de capacidades de inteligencia e investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

"Este crimen no quedará en la impunidad y tendrán que pagar. Atacar a nuestra Fuerza Pública es atacar a Colombia y no vamos a retroceder ante el narcoterrorismo, seguiremos la ofensiva para acabar con esa plaga de una vez por todas", agregó el mandatario.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias del ataque y avanzar en las investigaciones para determinar quiénes estuvieron detrás de esta acción violenta contra la Policía en el sur de Bolívar.