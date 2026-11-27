En el marco de la estrategia Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), las autoridades reportaron 63 personas capturadas en Cartagena, como resultado de una ofensiva contra las estructuras criminales que delinquen en la capital de Bolívar. El operativo fue denominado Muralla de Acero y fue confirmado por el presidente Abelardo De La Espriella a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, durante esta operación también se realizaron 62 diligencias de registro y allanamiento, dirigidas a identificar y golpear a las organizaciones delincuenciales que operan en diferentes sectores de la ciudad.

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Del total de capturados, 45 fueron detenidos mediante orden judicial y 18 en flagrancia. Las investigaciones relacionan a estas personas con diferentes conductas delictivas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

En el reporte se destacan 24 capturas por concierto para delinquir agravado, cinco por homicidio, cinco por violencia intrafamiliar y cuatro por extorsión agravada. También se registraron tres detenciones por acceso carnal, tres por hurto agravado y una por lesiones personales.



¡CARTAGENA NO ESTÁ SOLA!



Que los bandidos no se equivoquen: he dado instrucciones claras a nuestra Fuerza Pública y tienen mi respaldo absoluto para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los cartageneros.



La Operación Muralla de Acero ya deja 63 capturados y… pic.twitter.com/vF0ESamLfV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

Durante los procedimientos, las autoridades encontraron cuatro armas de fuego y 52 municiones, elementos que representan un importante hallazgo dentro de las investigaciones contra las estructuras delincuenciales.

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En materia de estupefacientes, fueron incautados 10.290 gramos de marihuana, 2.611 gramos de cocaína y 812 dosis de tusi, sustancias que, según el reporte, estarían relacionadas con actividades de comercialización ilegal.

El balance también incluye la incautación de 25 teléfonos celulares, 1'520.000 pesos en efectivo, dos vehículos, dos motocicletas y un dron. Estos elementos quedaron en poder de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

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La Operación Muralla de Acero hace parte del BOSUR, una estrategia de articulación entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, que busca fortalecer las acciones contra el crimen organizado y las mafias urbanas en Colombia.

"¡No voy a permitir que los criminales sigan haciendo fiesta con el dolor de los colombianos! VOY POR USTEDES, voy a buscar hasta debajo de las piedras. Se acabó la impunidad, se acabó el descontrol y se les acabó la fiesta", indicó el presidente de la República.

Tras anunciar los resultados, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la fuerza pública cuenta con instrucciones claras y con su respaldo para continuar las operaciones.