La navidad oficialmente se toma Barranquilla. Durante la noche de este jueves fue encendido el árbol navideño más alto del país y uno de los más grandes de Latinoamérica.

Una estructura llena de luces que las familias atlanticenses y turistas podrán encontrar durante lo que resta del año, justo al lado del monumento de La Ventana al Mundo, en el norte de la ciudad.

Publicidad

El árbol mide 66 metros de altura, 21 metros más que la ya mencionada Ventana al Mundo, y cuenta con 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos programables, que permiten un extraordinario show de luces y gráficos.

Como todos los años, el montaje y puesta en funcionamiento estuvo a cargo del Grupo Tecnoglass, teniendo la participaron 120 colaboradores.



Precisamente, el presidente de esta reconocida lo empresa, Christian Daes, calificó el árbol como un ícono de la ciudad.

"Estamos realmente satisfechos. Ha sido un año duro, difícil, pero nosotros siempre estamos optimistas y felices", afirmó.

Publicidad

El encendido estuvo acompañado de un show navideño inspirado en historias y personajes de la temporada, con presentaciones artísticas y musicales para todas las edades, actividades de recreación para niños y sus familias, y un espectáculo de pirotecnia.

Además, no pudo faltar la presencia de Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños 2027, y Pedro Fandiño Camelo, rey Momo del Carnaval de los Niños 2027. Ambos haciendo un especial de la película Toy Story.

Publicidad

Y como Barranquilla también piensa en Carnaval, Christian Daes extendió la invitación para que ninguno se pierda la coronación de su hija el 17 de enero, del próximo año.

“La coronación va a ser algo que no se pueden perder. En la historia de Barranquilla nunca hemos visto una coronación como la de Isabella (Daes) este 17 de enero. Será absolutamente gratis. Vamos a repartir las boletas en todos los semilleros del Carnaval para que todo el mundo asista”, fueron sus palabras.