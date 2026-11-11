Árbol de Navidad: cuándo armarlo y qué errores evitar al momento de decorarlo

La llegada de diciembre trae consigo una de las tradiciones más esperadas por muchas familias colombianas, pues decorar la casa para recibir la Navidad. El árbol, las luces, las guirnaldas y los adornos son indispensables en esta época, que suele estar acompañada de reuniones familiares y celebraciones como el Día de las Velitas.

Aunque algunas personas comienzan a desempacar sus decoraciones desde noviembre, existe una fecha tradicional para armar el árbol de Navidad en Colombia. Además, antes de instalar las luces y distribuir los adornos, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar accidentes en el hogar, especialmente incendios y cortocircuitos.

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¿Cuál es la fecha tradicional para armar el árbol de Navidad?

En Colombia, una de las fechas más populares para comenzar a decorar los hogares es el 7 de diciembre, durante la celebración del Día de las Velitas, que marca el inicio de las festividades navideñas en el país.

Sin embargo, de acuerdo con la tradición católica, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es una fecha especialmente asociada con el montaje del pesebre y la decoración navideña. Esta costumbre se relaciona con la conmemoración religiosa establecida en 1854 por el papa Pío IX.



Por esta razón, muchas familias aprovechan la noche de las Velitas o el día festivo siguiente para armar el árbol, instalar las luces y poner los demás adornos.

No obstante, no existe una fecha obligatoria para hacerlo. Cada hogar puede elegir cuándo comenzar a decorar, de acuerdo con sus preferencias y costumbres.

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¿Qué hacer y qué evitar al decorar el árbol de Navidad?

Más allá de elegir los colores y distribuir los adornos, la decoración navideña requiere algunas precauciones para evitar emergencias. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y Enel Colombia han compartido recomendaciones para prevenir incendios y accidentes eléctricos durante esta temporada. Estas son algunas de las medidas que se deben tener en cuenta:

Lo que debe hacer:



Revisar el estado de las luces navideñas, los cables, los enchufes y las conexiones antes de instalarlos. Si encuentra partes deterioradas, descubiertas o derretidas, no utilice esos elementos.

Utilizar luces LED, pues consumen menos energía que las bombillas tradicionales.

Comprar las decoraciones eléctricas en establecimientos de confianza y verificar que sean adecuadas para el uso que se les dará.

Mantener el árbol sobre una base firme y estable para evitar que se caiga.

Mantener los cables organizados y fuera de las zonas de paso para evitar tropiezos.

Si va a instalar luces en exteriores, utilizar productos diseñados y aprobados para esas condiciones.

Mantener a los niños y las mascotas alejados de los enchufes y las conexiones eléctricas.

Lo que debe evitar:



Sobrecargar los tomacorrientes o conectar varias extensiones de manera improvisada, ya que esto puede provocar cortocircuitos e incendios.

Dejar encendidas las luces del árbol durante toda la noche o cuando no haya nadie en casa.

Utilizar extensiones, enchufes o bombillas que presenten daños.

Ubicar el árbol o las guirnaldas cerca de chimeneas, velas u otras fuentes de calor.

Dejar cables sueltos al alcance de los niños o las mascotas.

Manipular las redes eléctricas públicas para instalar adornos o alumbrados sin autorización ni personal especializado.

Finalmente, Bomberos también recuerda que las velas utilizadas durante el Día de las Velitas deben mantenerse lejos del árbol, las cortinas, los tapetes y otros elementos inflamables. Lo recomendable es ubicarlas sobre superficies de metal, baldosa o cemento y nunca dejarlas encendidas sin supervisión.

