¿Se puede volver a confiar después de perdonar una infidelidad? La psicología lo explica

Decidir continuar una relación después de descubrir una infidelidad no significa que todo vuelva a ser como antes. Para muchas parejas, el momento más difícil no es necesariamente la conversación en la que se reconoce el engaño o se ofrecen disculpas, sino lo que viene después: aprender a convivir con los recuerdos, recuperar la tranquilidad y volver a confiar en alguien que rompió un compromiso.

Aunque algunas personas optan por darle una segunda oportunidad a su pareja, otras descubren que sus emociones no responden a esa decisión con la misma rapidez. La psicóloga Clàudia Hernández explica que esta situación tiene que ver con la diferencia entre aceptar racionalmente lo sucedido y recuperar la seguridad emocional que existía antes de la traición.

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En un video publicado en sus redes sociales, la especialista abordó las dificultades que pueden aparecer durante una reconciliación y recordó que el perdón no representa necesariamente el final del sufrimiento. Como lo expresó en su intervención: “Perdonar con la cabeza es rápido, pero que tu cuerpo vuelva a fiarse, eso tarda mucho más”.

Esta explicación permite entender por qué una persona puede querer reconstruir su relación y, al mismo tiempo, experimentar miedo, tristeza o desconfianza frente a determinados comportamientos de su pareja.



Infiel / infidelidad. Foto: Magnific

¿Por qué una persona puede perdonar y seguir sintiendo desconfianza?

Después de una infidelidad, la percepción de seguridad dentro de la relación puede cambiar considerablemente. Situaciones que anteriormente parecían normales empiezan a despertar inquietudes y a generar preguntas sobre lo que hace la otra persona.

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Por ejemplo, recibir un mensaje en el teléfono, tardar en contestar una llamada o llegar más tarde de lo habitual pueden convertirse en motivos de preocupación. Estos detalles, que antes no tenían mayor importancia, pueden alimentar pensamientos relacionados con la posibilidad de que el engaño vuelva a ocurrir.

Según Hernández, estas reacciones no necesariamente significan que la persona sea celosa o que esté intentando controlar a su pareja. También pueden estar relacionadas con las heridas emocionales que dejó la traición y con el temor de atravesar nuevamente una experiencia similar.

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En ese contexto, quien fue engañado puede permanecer atento a los movimientos y comportamientos de su pareja, buscando explicaciones que le permitan recuperar la tranquilidad. El problema es que vivir constantemente en estado de alerta puede convertirse en una carga emocional difícil de manejar.

La especialista también señala que este proceso puede manifestarse de diferentes maneras, incluso cuando la pareja aparentemente ha conseguido reconciliarse. Entre las situaciones que pueden presentarse están:



Pensamientos recurrentes sobre la infidelidad y las circunstancias en las que ocurrió.

Dificultades para dormir o descansar debido a las preocupaciones.

Tensión corporal y sensación de intranquilidad ante determinados comportamientos.

Inseguridad durante los encuentros íntimos o distanciamiento emocional.

Necesidad frecuente de preguntar por las actividades, horarios y salidas de la pareja.

Por eso, aceptar las disculpas no significa que la persona afectada deba dejar de sentir dolor o que tenga que comportarse como si nada hubiera sucedido.

Infidelidad generó cáncer en mujer Freepik

¿Qué debe hacer una pareja para recuperar la confianza?

Uno de los aspectos que destaca Clàudia Hernández es que la reconstrucción de una relación no puede depender exclusivamente de la disposición de quien sufrió la infidelidad. La persona que cometió el engaño también tiene una responsabilidad durante el proceso de reconciliación.

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En ese sentido, las promesas de cambio necesitan estar acompañadas de comportamientos que demuestren honestidad y compromiso. No basta con pedir perdón o asegurar que la situación no volverá a repetirse: es necesario mantener una actitud coherente que permita recuperar progresivamente la seguridad dentro de la relación.

Esto también implica tener paciencia frente a las preguntas y las inquietudes que puedan aparecer. Descalificar los sentimientos de la pareja, reprocharle que todavía recuerde lo sucedido o exigirle que supere rápidamente la situación puede dificultar todavía más la reconciliación.

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La transparencia, la comunicación y el respeto por los límites de cada persona son algunos de los elementos que pueden contribuir a reconstruir el vínculo. Sin embargo, esto requiere la voluntad de ambas partes y no garantiza que necesariamente deban permanecer juntas.

¿Perdonar una infidelidad significa que hay que continuar con la pareja?

No. La especialista también invita a reconocer que el perdón no debe convertirse en una obligación ni en una decisión tomada por presión de la pareja, la familia o el entorno.

Antes de intentar reconstruir una relación, es importante que la persona afectada pueda identificar qué límites fueron vulnerados, cómo se siente frente a lo ocurrido y si realmente desea continuar. También debe evaluar si existe un arrepentimiento sincero y si quien cometió la infidelidad está dispuesto a asumir las consecuencias de sus acciones.

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En algunos casos, las parejas consiguen encontrar una manera de reconstruir su vínculo; en otros, la decisión de separarse puede ser el camino que cada persona considera necesario para su bienestar.

La reflexión de Hernández apunta a una idea fundamental: perdonar desde la razón y recuperar la confianza emocional son procesos diferentes. Por eso, no existe un plazo establecido para superar una traición ni una obligación de hacerlo rápidamente.

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En definitiva, una infidelidad puede perdonarse, pero eso no significa olvidar lo sucedido, justificar el engaño o recuperar inmediatamente la relación que existía antes. La confianza necesita reconstruirse con hechos, tiempo y compromiso, mientras que la decisión de continuar o no debe respetar los sentimientos y los límites de quien sufrió la traición.