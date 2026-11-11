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Blu Radio  / Sociedad  / Día de los Solteros: la fecha que invita a celebrar la individualidad y explorar nuevos estilos

Día de los Solteros: la fecha que invita a celebrar la individualidad y explorar nuevos estilos

La jornada del 11 de noviembre ha evolucionado hasta convertirse en una oportunidad para explorar nuevas formas de expresión y encontrar en el maquillaje una manera de reflejar el estilo personal.

Día de los Solteros
Día de los Solteros.
Foto: Magnific
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Cada 11 de noviembre se celebra el Día de los Solteros, una fecha conocida internacionalmente como Singles Day que ha evolucionado hasta convertirse en una jornada para reconocer la individualidad, los gustos personales y la libertad de elegir aquello que hace sentir bien a cada persona.

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Aunque su origen está relacionado con la celebración de quienes no tienen pareja, con el paso del tiempo esta fecha ha adquirido un significado más amplio. Actualmente, también se ha consolidado como una oportunidad para consentirse, descubrir nuevos productos y aprovechar promociones especiales en diferentes categorías, desde tecnología y moda hasta belleza y cuidado personal.

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BLU Radio, referencia soltería / foto: AFP

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En ese contexto, M·A·C Cosmetics se une a la celebración del 11 de noviembre con una serie de beneficios comerciales para quienes disfrutan del maquillaje y buscan incorporar nuevas alternativas a su rutina.

Durante esta jornada, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta el 50% en referencias seleccionadas de M·A·C. Esta iniciativa permite acceder a diferentes productos de la marca a precios especiales y explorar opciones que se ajusten a las preferencias y necesidades de cada persona.

A esta oferta se suma una promoción de 2x1 en referencias seleccionadas, entre las que se encuentran M·A·CStack Elevated Mascara, Squirt, Locked Kiss Lipstick y Lipglass Blow. Estas alternativas reúnen diferentes posibilidades para experimentar con el maquillaje, renovar algunos productos de uso frecuente o probar referencias que permitan crear estilos distintos.

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Desde productos para destacar las pestañas hasta opciones para dar protagonismo a los labios, las referencias incluidas en la promoción permiten explorar distintas texturas, acabados y combinaciones. De esta manera, cada consumidor puede encontrar alternativas que complementen su rutina diaria o que le permitan probar nuevas propuestas de maquillaje.

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Más allá de su componente comercial, el Singles Day también se ha convertido en una oportunidad para reivindicar las decisiones individuales y la manera en que cada persona expresa su identidad.

En el caso del maquillaje, esto se refleja en la posibilidad de experimentar con colores, texturas y acabados sin necesidad de seguir tendencias específicas. Desde un estilo sencillo para las actividades cotidianas hasta propuestas más llamativas para ocasiones especiales, cada elección responde a las preferencias de quien utiliza los productos.

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