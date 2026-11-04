Taxista descubrió que su cliente era el amante de su esposa: así reaccionó al encontrarlos

Un taxista descubrió una presunta infidelidad de su esposa mientras recogía a uno de sus clientes frecuentes. Aunque el hallazgo habría podido desencadenar una discusión, el conductor decidió mantener la calma y completar el servicio. El desenlace tuvo otro detalle inesperado: recibió una generosa propina del hombre con el que, según su versión, su pareja le era infiel.

La historia ocurrió en San Pedro Sula, Honduras, y se conoció luego de que el propio conductor publicara un video en redes sociales para contar lo sucedido. Según explicó, uno de sus pasajeros habituales lo llamó para solicitar que fuera a recogerlo en un motel ubicado en una zona alejada de la ciudad.

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El taxista aceptó el recorrido porque esperaba cobrar entre 500 y 600 lempiras. Sin embargo, al llegar al establecimiento y encontrarse con el pasajero, descubrió que este salía acompañado de una mujer que reconoció inmediatamente: era su esposa.

"Cuando yo entro al motel, sale él con la mujer. Mi gente, ¿quién creen que era? Mi mujer", relató en la grabación que se viralizó en plataformas digitales.



¡Una carrera que jamás olvidará! Taxista sampedrano encuentra a su esposa saliendo de un motel con un cliente 🚕😯

Video cortesía. pic.twitter.com/1rPvdrEMZB — Diario Tiempo de Honduras (@TiempoHonduras) November 3, 2026

¿Qué hizo el taxista al encontrar a su esposa con otro hombre?

Pese al impacto de la escena, el conductor aseguró que prefirió no protagonizar un enfrentamiento. En lugar de reclamarles o recurrir a las agresiones, permaneció en su vehículo, abrió las puertas para que ambos subieran y continuó con el recorrido solicitado.

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El hombre explicó que decidió "comportarse como un varón" y evitar los insultos, aunque acababa de descubrir una situación que lo afectaba personalmente.

La carrera terminó con otro episodio curioso. Al llegar al destino, el pasajero le entregó un billete de 1.000 lempiras y se marchó junto a la mujer sin esperar el cambio.

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Como el servicio costaba entre 500 y 600 lempiras, el taxista terminó recibiendo 400 lempiras adicionales como propina.

El relato generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios comentaron tanto la inesperada coincidencia como la decisión del conductor de terminar el viaje sin protagonizar un escándalo.