Más de 60 mujeres se reunieron con Valentina Ferrer para celebrar la amistad en Bogotá

Más de 60 mujeres se dieron cita el pasado 30 de octubre en el Museo El Chicó, en Bogotá, para compartir una jornada dedicada a la amistad, la conexión y el bienestar. El encuentro, liderado por la modelo argentina Valentina Ferrer, marcó la primera edición del BFF Club Picnic en la capital colombiana, una iniciativa que llevó su comunidad digital a un espacio de interacción presencial.

Bajo el concepto “Amika, florezcamos juntas”, la convocatoria reunió a mujeres que fueron seleccionadas a través de una invitación que Ferrer compartió en sus redes sociales y en su canal de difusión de Instagram. La intención fue propiciar un espacio cercano, en el que las asistentes pudieran conocerse, compartir experiencias y disfrutar de una jornada diferente.

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Durante el encuentro, Valentina dejó de lado los formatos tradicionales de eventos para compartir directamente con las invitadas. Recorrió las mesas, conversó con las asistentes y escuchó sus historias, en una dinámica que buscó fortalecer los lazos con la comunidad que ha construido alrededor de las redes sociales y que identifica cariñosamente como sus “Amikas”.

Foto: suministrada

Un espacio para fortalecer la conexión entre mujeres

El BFF Club Picnic también puso en el centro una reflexión sobre las distintas formas de entender el autocuidado. Más allá de las rutinas personales, la jornada planteó la importancia de dedicar tiempo a las amistades, compartir con otras mujeres y construir redes de apoyo en medio de una cotidianidad marcada por las pantallas.

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La iniciativa contó con el acompañamiento de Lummia, marca colombiana de tecnología para la belleza, que se sumó a la convocatoria a partir de una afinidad entre su comunidad, las “LummiGirls”, y las seguidoras de Valentina. La experiencia también contó con la participación de Instax, que acompañó el encuentro con una propuesta de fotografía instantánea.