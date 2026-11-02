Revelan imágenes y videos del funeral de 'Komanche' en El Salvador: todo lo transmitieron

Acompañado de amigos, familiares y amigos, se dio el entierro de Carlos José Rivera Alfaro, conocido en redes y por sus amigos como ‘Komanche’, en San Sebastián, en el departamento de San Vicente, en El Salavador, tras conocerse su muerte a finales de octubre en su residencia en Monterrey, México.

Decenas de personas acompañaron a la familia y amigos del creador de contenidos -algunos mexicanos-, tanto en el velorio como en el entierro. Lo que llamó la atención es que toda la ceremonia fue transmitida en redes sociales, acto que causó criticas en redes sociales por considerarlo “una falta de respeto”.

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Sin embargo, de acuerdo con personas de El Salvador, esto es muy habitual debido a que muchos viven en Estados Unidos y casi todos los entierros se transmiten en redes sociales, sea alguien famoso o no, asimismo, los medios que estuvieron presentes aclararon que lo han hecho en otros casos, pero entienden la “magnitud mediática de este”.

Komanche // Foto: Instagram @elkomanche

Así fue el último adiós a 'Komanche' en El Salvador

En los videos e imágenes conocidas en redes sociales, de los amigos de México se alcanzó a ver al colombiano Juan Sebastián Guarnizo (oriundo de Ibagué), conocido como JuanSGuarnizo, que fue el encargado de todo el papeleo para el traslado del cuerpo hasta El Salvador como todas las labores fúnebres de este, además que dio unas sentidas palabras las cuales el papá de ‘Komanche’ le agradeció por “darle tanto amor en vida”.



“Estos días me han demostrado que la calidad de Komanche es por sus raíces. Nos despedimos hoy físicamente de él, pero nos dejó momentos preciosos y estuvimos hablando estos días, con familias y amigos, recordarlo todos con luz y alegría. Abracémonos mucho, esto nos va a doler toda la vida, pero que afortunados fuimos de tenerlo con nosotros”, expresó Juan.

EL ÚLTIMO ADIÓS A KOMANCHE EN EL CEMENTERIO DE SAN SEBASTIÁN, SAN VICENTE 🕊️🇸🇻



Entre lágrimas y con el dolor a flor de piel, su papá y @JuanSGuarnizo le dedicaron unas palabras de despedida antes de darle cristiana sepultura. En el momento, el papá de Komanche le agradeció a… pic.twitter.com/yfUekDx2PZ — Andy Gonzalez (@AndyGonzalez503) November 2, 2026

El caso del creador de contenido salvadoreño ha dado una alerta en Latinoamérica de la importancia del cuidado de la salud mental, además de crear canales de diálogo para tratar temas a tiempo y evitar que los casos de suicidio en la región aumenten.

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Amigos de otros países también han expresado su cariño al creador de contenido, muchos de ellos que, por tiempo, no lograron viajar desde España para acompañarlo, pero con la promesa de hacerlo antes de que termine el año.