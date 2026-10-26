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Blu Radio  / Sociedad  / El preocupante mensaje que dejó Komanche antes de ser encontrado sin vida en su casa

El preocupante mensaje que dejó Komanche antes de ser encontrado sin vida en su casa

El reconocido streamer salvadoreño, radicado en México, llevaba 10 años combatiendo la ansiedad y depresión. Días antes de este hecho dejó un mensaje que pocos interpretaron.

Komanche.jpg
Komanche //
Foto: Instagram @elkomanche
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Luto en el mundo del streaming tras conocerse la muerte de Carlos Gómez, de El Salvador, conocido en redes sociales como Komanche, a sus 30 años. El creador de contenido se dedicaba a la transmisión de videojuegos y a la creación de eventos junto a personas como AuronPlay, ElRubius, Ibai Llanos, JuanSGuarnizo, ElDed, SpreenDMC, entre otros.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, fue encontrado sin vida en su vivienda, ubicada en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León (México). Una de las hipótesis que se manejan es que habría quitado la vida por varios problemas personales que atravesaba. Prueba de ello sería un mensaje que, según sus seguidores, dejó días antes de este suceso.

Influencer Komanche
Influencer Komanche
Foto: Instagram Komanche

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“Simplemente no mejoran”

El 19 de octubre, una semana antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en su residencia, Komanche dejó un mensaje en sus redes sociales al que pocos le prestaron atención, pero que ahora se convirtió en uno de los principales elementos mencionados en relación con este suceso.

Los días simplemente no mejoran” fueron las últimas palabras del salvadoreño en su cuenta de X, un mensaje que ahora quedó como muestra de que no la estaba pasando bien en ese momento.

Además, en varias de sus transmisiones mencionaba que “le quedaba poco tiempo” o que “solo se mantenía vivo por jugar GTA 6”, entre otras cosas que habrían sido la manera del creador de contenido de pedir ayuda, pero que no obtuvieron respuesta.

Mensaje de Komanche en X.png

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Las ‘funas’ y polémicas en contra de Komanche

A inicios de octubre, el salvadoreño atravesó una polémica con la creadora de contenido Fernandavaal, quien lo acusó de abuso sexual. En un video, salió a defenderse mostrando los chats y asegurando que “todo fue consensuado” y que el tema estaba en un proceso legal.

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En este caso también se vio implicado Westcol, quien salió en defensa de la creadora de contenido y aseguró que le dio “sus abogados” para “ayudarla a enfrentar la situación”.

Al igual que en otras situaciones, fue ‘funado’ por supuestos acosos o problemas con otros creadores de contenido en algunas de sus series, siendo la más famosa los Squid Craft Games con Twitch, de la mano de AuronPlay, ElRubius y la producción de Eufonia Studios.

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¿Qué se sabe de la muerte de Komanche?

El influencer salvadoreño Komanche murió a los 30 años en Monterrey, México, según confirmó su representante, Byron Reyes, quien aseguró que ya había hablado con la familia del creador de contenido. La noticia comenzó a circular el domingo 25 de octubre, después de que medios mexicanos reportaran el hallazgo de un hombre sin vida.

Por ahora, no se han establecido públicamente las causas de la muerte. Los primeros reportes relacionaron el caso con el streamer, pero la información difundida sobre el hallazgo no incluía una confirmación oficial de las autoridades sobre la identidad de la persona fallecida.

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