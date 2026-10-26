Murió a los 30 años reconocido influencer en Monterrey, México: iba a luchar en La Velada del Año 6

El influencer salvadoreño Komanche murió a los 30 años en Monterrey, México, según confirmó su representante, Byron Reyes, quien aseguró que ya había hablado con la familia del creador de contenido. La noticia comenzó a circular el domingo 25 de octubre, después de que medios mexicanos reportaran el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de la ciudad.

Por ahora, no se han establecido públicamente las causas de la muerte. Los primeros reportes relacionaron el caso con el streamer, pero la información difundida sobre el hallazgo no incluía una confirmación oficial de las autoridades sobre la identidad de la persona fallecida.

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¿Qué se sabe sobre el hallazgo en Monterrey?

Según los reportes de medios mexicanos, el cuerpo fue encontrado en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, donde residía el creador de contenido. La alerta se habría producido después de que vecinos notaran que la puerta de la casa permanecía abierta desde el día anterior, situación que motivó una movilización policial.

Hasta el momento, no se han divulgado públicamente detalles que permitan establecer qué ocurrió ni las circunstancias del fallecimiento.



¿Qué dijo su representante tras confirmar la noticia?

Byron Reyes confirmó la muerte de Komanche mediante historias de Instagram. En una de sus publicaciones, aseguró que había conversado con la familia del influencer. También compartió una fotografía junto al streamer y recordó que lo conocía desde cuando tenía cerca de 4.000 seguidores.

Reyes manifestó que no estaba preparado para despedirse de él y anunció que buscaría rendir homenaje a su trayectoria. Además, reveló que ambos tenían dos proyectos pendientes que ya no podrán realizar.

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“Tenías dos proyectos que me duele la vida entera que no se hagan (y no por el proyecto como tal) sino porque ahí iban depositados los sueños de ambos”, escribió.

El representante también destacó el vínculo de Komanche con El Salvador y su reconocimiento dentro de la industria del streaming. En otra de sus historias, condenó el bullying, aunque no presentó información que permitiera establecer una relación entre el acoso en internet y las circunstancias de la muerte.

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Komanche iba a participar en La Velada del Año 6

El creador de contenido estaba previsto como uno de los participantes de La Velada del Año 6. Sin embargo, su combate fue cancelado después de que revelara anticipadamente su participación, incumpliendo el acuerdo de confidencialidad, según confirmaron tanto la organización como el propio streamer.

Tras conocerse la noticia, varios creadores de contenido reaccionaron en redes sociales. Pol Turrents publicó un corazón roto, mientras que xTheFocuSx escribió que estaba sin palabras.