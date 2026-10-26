De La Espriella se pronuncia por victoria de Lula: la reconoce y dice que trabajarán conjuntamente

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció este lunes sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y aseguró que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse, aun cuando él había apoyado públicamente al candidato derrotado, el senador Flávio Bolsonaro.

A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano recordó que en las elecciones presidenciales de Colombia el líder brasileño apoyó abiertamente a Iván Cepeda y que, en la contienda de Brasil, él respaldó a Bolsonaro. “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!”, escribió.

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“Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”

En su mensaje, De La Espriella reconoció que tiene “grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas” con Lula, pero afirmó que ambos coinciden en que los dos países se necesitan. “Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones”, señaló.

El jefe de Estado colombiano calificó a Colombia y Brasil como “países hermanos” y planteó que la relación bilateral debe estar marcada por el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación. Entre los temas de agenda común mencionó la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos de ambas naciones. Cerró su publicación con sus habituales expresiones: “¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.



Su respaldo a Flávio Bolsonaro

El pronunciamiento llega semanas después de que el mandatario tomara partido en la elección brasileña. Durante la jornada de la primera vuelta, De La Espriella expresó públicamente su apoyo a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, con un mensaje en el que sostuvo que el verdadero cambio consistía en derrotar a la izquierda. publimetro

Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE.

Lula ya había reconocido el triunfo de De La Espriella

El gesto también tiene un antecedente en sentido inverso. En junio, Lula reconoció la victoria de De La Espriella un día después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmara el resultado, y sostuvo que la amistad entre ambos países trasciende las ideologías y es clave para enfrentar retos comunes como la preservación de la Amazonía, la reducción de la pobreza y el combate al crimen organizado. Brasil y Colombia comparten una frontera de 1.644 kilómetros en la región amazónica.

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Así fue la victoria de Lula

Lula da Silva ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas.

Se trata de una remontada sin precedentes en la historia democrática del país: es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó segundo en la primera ronda se impone en el balotaje. Con este resultado, Lula asumirá su cuarto mandato. Por su parte, Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de la elección.

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Reacciones en la región

La victoria de Lula generó reacciones de líderes de distintas corrientes políticas. Desde la izquierda, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, felicitaron al mandatario brasileño.

Desde la derecha, el presidente de Chile, José Antonio Kast, aliado de Bolsonaro, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también reconocieron el triunfo y destacaron la importancia de mantener la cooperación. A ellos se sumaron el ecuatoriano Daniel Noboa, el dominicano Luis Abinader y el paraguayo Santiago Peña.

Fuera de la región, felicitaron a Lula la cancillería de China, el primer ministro de India, Narendra Modi; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.