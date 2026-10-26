“María Corina está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez”: Delsa Solórzano

En diálogo con Mañanas Blu, la exdiputada y dirigenta política opositora Delsa Solórzano analizó el impacto del retorno de María Corina Machado a Venezuela. Tras meses de clandestinidad y exilio forzado, el regreso de la principal líder opositora marca lo que Solórzano definió como una “nueva etapa en el país” abierta tras los acontecimientos del pasado 3 de enero.

En este nuevo escenario, la líder del partido Encuentro Ciudadano abordó la disposición al diálogo de Machado, la dinámica de la mesa de negociación institucional y el respaldo al plan trazado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

María Corina Machado llega a Venezuela Suministrado

Publicidad

Disposición al diálogo sin obstaculizar la negociación

Uno de los puntos centrales fue la postura de María Corina Machado ante las actuales autoridades que ocupan el poder. Cuestionada sobre la posibilidad de puentes entre los sectores en conflicto, Solórzano destacó la apertura de la dirigenta opositora para sostener un encuentro con Delcy Rodríguez: "La primera, ella misma ha dicho que está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez, o sea, eso creo que hay que destacarlo".

Asimismo, Solórzano recalcó que la presencia de Machado en suelo venezolano busca sumar al avance democrático y no entrabar las conversaciones de paz u ordenamiento político: "Ella misma ha dicho que no va a ser, son sus palabras, que no va a ser obstáculo para que esa mesa produzca resultados".



Para la exlegisladora, el retorno de Machado renueva las expectativas de cambio en la ciudadanía: "Nosotros los venezolanos hoy estamos viviendo una nueva etapa en el país, una que nos abrió una ventanita, una esperanza de nuevo hacia la democracia... A esa ventana se le abrió hoy otra puerta, sabiendo todos nosotros que María Corina está acá".

Representación institucional y legitimidad del liderazgo

Ante las dudas planteadas sobre quién encabeza la mesa de negociación en nombre de la oposición —liderada formalmente por la parlamentaria Dinora Figuera con apoyo estadounidense—, Solórzano aclaró que dicha representación responde a un estricto criterio institucional y no a un traspaso de la conducción política.

Publicidad

Según explicó, Figuera ejerce esa función por presidir la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, instancia a la que Machado no pertenece debido a las inhabilitaciones políticas impuestas en su momento: "Se ha dicho que es una representación institucional de la Asamblea 2015 y María Corina no pertenece a la Asamblea 2015. No es porque el liderazgo esté en manos de otra persona... El liderazgo no se endosa ni se traslada".

En ese sentido, enfatizó que el peso político de Machado emana de la voluntad popular reflejada en las urnas: "El papel de María Corina y la importancia de María Corina viene dada por otras cosas y viene dada por la legitimidad del voto y viene dada por la voluntad de cambio que mandató el pueblo venezolano".

Publicidad

A pesar de la diversidad de tendencias dentro del abanico opositor —que abarca desde sectores socialcristianos y socialdemócratas hasta libertarios—, Solórzano desestimó que la presencia de Machado genere quiebres internos: "Todos en la oposición pensamos distinto, pero tenemos conciencia, plena conciencia de la necesidad de pensar distinto, pero hacerlo juntos".

Escuche aquí la entrevista: