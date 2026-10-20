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Trump dice que serían "interesantes" unas elecciones entre Delcy Rodríguez y Machado

Sus declaraciones se producen en medio de un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera, en el que no participa Machado.

Presidente-Donald-Trump-AFP.jpg
Presidente Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que sería "interesante" que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones.

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"Bueno, eso sería interesante", se limitó a responder a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si le gustaría ver a ambas políticas enfrentarse en las urnas.

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Sus declaraciones se producen en medio de un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera, en el que no participa Machado.

Este diálogo, que busca una transición democrática, trata diversos asuntos, entre ellos una reforma de la comisión electoral, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones.

La semana pasada, el Gobierno de Trump levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez e interlocutor del chavismo en ese diálogo.

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Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

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Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría a Washington acceso a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

Mientras tanto, Machado, premio nobel de la Paz de 2025, permanece en el extranjero, desde donde ha denunciado que las autoridades chavistas obstaculizan su regreso a Venezuela.

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