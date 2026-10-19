Miedo a que gane la extrema derecha: experta ahonda razones de estallido en Francia

El temor a una eventual victoria de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de Francia, previstas para mayo, se suma al descontento social que atraviesa el país europeo. Así lo explicó Julia García-Aranzazu, doctora en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, durante una entrevista con Recap Blu, en la que analizó las causas de las manifestaciones que comenzaron en el sector educativo y se extendieron a diferentes ciudades, en medio de cuestionamientos al Gobierno de Emmanuel Macron por la situación económica, la respuesta policial y la falta de soluciones a las demandas ciudadanas.

Según la experta, las movilizaciones comenzaron en septiembre con el bloqueo de un colegio de bachillerato en Créteil, una zona periférica de París, y aumentaron durante las semanas siguientes. El movimiento pasó de una protesta localizada a involucrar alrededor de 1.000 colegios, además de universidades e instituciones de educación superior. Entre las principales inconformidades de los estudiantes están el deterioro de las instalaciones educativas, las deficiencias en aislamiento térmico, la falta de profesores, los bajos salarios docentes y las dificultades que enfrentan para acceder a la universidad mediante la plataforma de selección Parcoursup.

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García-Aranzazu señaló que las protestas también reflejan problemas que van más allá de la educación. El aumento del costo de vida, el encarecimiento de los combustibles, los recortes presupuestales y la falta de consensos políticos sobre las cuentas del próximo año han alimentado el malestar. Para la historiadora, estas demandas se acumulan después de una década de movilizaciones que, a su juicio, no han obtenido respuestas satisfactorias del Ejecutivo. Además, cuestionó la actuación de las autoridades frente a las manifestaciones y afirmó que el uso de la fuerza policial ha contribuido a que más instituciones educativas se sumen a las protestas.

Protestas en Francia Foto: EFE

Uno de los factores políticos que, según la entrevistada, intensifica la preocupación ciudadana es la posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder en las próximas elecciones.



“Parte del descontento social es el miedo a que gane de nuevo, a que gane, perdón, la extrema derecha”, afirmó en Recap Blu.

García-Aranzazu también explicó que existe una preocupación particular entre los jóvenes ante la posibilidad de que las fuerzas políticas que durante aproximadamente dos décadas han buscado frenar electoralmente al Frente Nacional no logren repetir esa estrategia. Según indicó, las encuestas mencionadas durante la entrevista apuntaban a ese escenario como una posibilidad relevante.



Hechos de vandalismo

La experta también pidió distinguir las reivindicaciones estudiantiles de los actos de vandalismo registrados durante las jornadas más recientes, incluidos incendios, saqueos y daños al patrimonio histórico. Como ejemplo, mencionó la destrucción parcial de la alcaldía de Limoges y los ataques contra establecimientos comerciales en París. De acuerdo con su análisis, los reportes locales señalaban que quienes protagonizaron algunos de estos hechos actuaron al margen de la protesta estudiantil, aunque todavía no había claridad sobre la identidad de todos los responsables. García-Aranzazu advirtió que estos episodios pueden terminar opacando las demandas del movimiento, centradas en la educación, el costo de vida y la falta de respuestas gubernamentales.