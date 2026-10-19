Las razones de las violentas protestas en Francia: van 2.000 detenidos y millonarios daños

A seis meses de las elecciones generales, Francia atraviesa una profunda ola de agitación social marcada por multitudinarias marchas estudiantiles y preocupantes episodios de vandalismo y saqueos en ciudades emblemáticas como París, Toulouse y Lyon. En diálogo Mañanas BLU, Mario González, concejal socialista del distrito X de París, analizó en detalle los desencadenantes de la crisis, señalando fallas estructurales en el sistema educativo, el descontento socioeconómico y serios errores en los operativos de seguridad del gobierno.

El detonante educativo

El movimiento social tuvo su origen en el sector educativo a inicios de septiembre, impulsado por reclamos sobre el deterioro de los liceos y la falta de docentes para cubrir la demanda académica en los colegios. Sin embargo, la tensión escaló drásticamente debido al rechazo hacia la plataforma estatal de acceso universitario conocida como Parcoursup.

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Sobre este sistema de admisión, González explicó que impone un filtro burocrático que genera gran angustia e inequidad entre los jóvenes.

"Es una plataforma en la cual uno tiene que ir por dossier, tiene que dejar su información y luego la plataforma ella misma da la respuesta, pero da una respuesta que no está para nada motivada", afirmó el concejal. Añadió que, a diferencia del sistema tradicional público y universal, ahora se imponen requisitos arbitrarios y opacos: "se ha creado como una especie de filtro y que no es aceptado por la mayoría de los estudiantes".



Protesta en Francia Foto: EFE

Degradación del costo de vida y fuertes críticas a la respuesta policial

Con el paso de las semanas, la protesta inicial se entrelazó con el malestar generalizado por la crisis económica y el alto costo de vida, lo que propició la reaparición del movimiento de los "chalecos amarillos". No obstante, González aclaró que las organizaciones sindicales mantienen convocatorias separadas por el momento y rechazó que la situación constituya un colapso del modelo estatal: "hablar de crisis o fracaso del sistema de bienestar me parece muy exagerado. Lo que sí está funcionando mal en muchos aspectos y uno de ellos es justamente el de la educación pública".

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Respecto a los hechos violentos condenados por el presidente Emmanuel Macron, el concejal enfatizó la necesidad de diferenciar a la gran masa de manifestantes pacíficos —estimada en 800.000 personas el pasado sábado— de los pequeños grupos vandálicos marginales.

Asimismo, respaldó la postura de los alcaldes de París, Marsella, Lyon y Burdeos, quienes han denunciado graves fallas de cálculo por parte de las fuerzas del orden.

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Relatando su propia experiencia como manifestante, González denunció: "Es la primera vez en mi vida que no puedo acceder al punto de encuentro de una manifestación porque se me prohíbe la entrada a ese punto de encuentro".

El impacto electoral y el debate sobre la exclusión social

La agitación cobra especial relevancia en el plano político, ya que las encuestas sitúan a la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, al frente de la intención de voto hacia los comicios presidenciales. Aunque sectores de la extrema derecha han intentado vincular la violencia urbana con la inmigración, el concejal desmintió categóricamente esta narrativa citando datos oficiales del Ministerio del Interior sobre los disturbios urbanos de 2023: "de los jóvenes arrestados, el 83% son de nacionalidad francesa. Que quede bien claro. Y las cifras no mienten".

Protesta en Francia Foto: EFE

Para González, la solución no pasa únicamente por el despliegue policial, sino por resolver la brecha de exclusión en los suburbios y cumplir la promesa republicana de inclusión. "Si uno excluye, si uno deja de lado a una parte de la población, esa parte de la población termina yendo a la calle y cuando más se le abandone y menos se le escuche, más violento se va a hacer el movimiento", advirtió, en un contexto donde las manifestaciones francesas ya han empezado a encontrar eco en otros países europeos como Italia, Albania y Portugal.

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Escuche aquí la entrevista: