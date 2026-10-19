¿Quién era Patricio Sánchez? el sacerdote que murió tras caerle una cruz durante una misa

El sacerdote redentorista Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de 53 años, falleció mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada al sur de Guayaquil, Ecuador. El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo, luego de que una cruz de madera instalada detrás del altar se desprendiera y cayera sobre él.

Tras conocerse lo ocurrido, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento mediante un comunicado firmado por el cardenal Luis Cabrera. En el mensaje, expresó su solidaridad con la familia del sacerdote, sus compañeros y las personas que lo conocieron.

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¿Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, una comunidad religiosa católica fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio.



La congregación orienta su labor a la evangelización, las misiones y el acompañamiento espiritual de las comunidades. Sus integrantes también participan en actividades pastorales, retiros y procesos de formación religiosa.

El sacerdote se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde estaba a cargo de la atención pastoral y las celebraciones eucarísticas. Su identificación religiosa incluía las siglas CSsR, correspondientes a la Congregación del Santísimo Redentor.

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Además, había ejercido como párroco en la iglesia San Lorenzo de Vinces, cuya comunidad también expresó su pesar por su muerte y recordó su trabajo pastoral.

Condolencias por el padre Patricio Alfredo Sánchez Redes Sociales

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¿Cómo falleció Patricio Alfredo Sánchez?

El accidente ocurrió mientras el sacerdote celebraba una eucaristía frente a los feligreses. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, una cruz de madera ubicada detrás del altar se desprendió y cayó sobre él.

Tras el impacto, los asistentes intentaron auxiliarlo. Sin embargo, el sacerdote murió en el lugar. El momento quedó registrado en la transmisión en directo de la parroquia. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales después de que se conociera el fallecimiento.

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La Arquidiócesis de Guayaquil expresó sus condolencias e invitó a los feligreses a participar en una misa programada para el 18 de agosto en horas de la noche.