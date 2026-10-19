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El papa sigue su recuperación en el Vaticano y presidirá el miércoles la audiencia general

El pontífice permanecerá en el Vaticano, según las citadas fuentes, y no se desplazará esta semana a la localidad de Castelgandolfo -a unos 30 kilómetros de Roma- como solía hacer antes de su operación para descansar la tarde del lunes y el martes.

Papa León XIV sonríe frente a un atril transparente y un micrófono durante el Ángelus en el Vaticano
El papa León XIV se dirigió a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico durante el Ángelus, un día después de regresar al Vaticano tras una cirugía para retirar un tumor canceroso del pulmón derecho. La oración se realizó este 18 de octubre de 2026.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

León XIV, operado la pasada semana de un tumor canceroso en el pulmón, sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro, informaron fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede.

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El pontífice permanecerá en el Vaticano, según las citadas fuentes, y no se desplazará esta semana a la localidad de Castelgandolfo -a unos 30 kilómetros de Roma- como solía hacer antes de su operación para descansar la tarde del lunes y el martes.

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El papa estadounidense-peruano, de 71 años, fue intervenido el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma por un adenocarcinoma (un tipo de cáncer) en una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El sábado recibió el alta hospitalaria tras una favorable recuperación y regresó al Vaticano, donde el domingo volvió a presidir el rezo del ángelus.

El propio León XIV explicó públicamente tras la plegaria que, una vez superada la "delicada" etapa de la operación, retomará gradualmente sus actividades.

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Además de la audiencia general del miércoles, para esta semana se prevé que León XIV reciba el jueves o viernes a los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar y Universitaria que, con el lema "Trazando nuevos caminos de esperanza", se celebrará los días 22 y 23 de octubre en el Aula Pablo VI del Vaticano.

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