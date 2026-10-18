Primera aparición pública del papa León XIV tras su cirugía de cáncer: así rezó el ángelus

El papa León XIV reapareció este domingo ante los fieles en la plaza de San Pedro, en su primer ángelus tras ser operado de un cáncer de pulmón. El pontífice se asomó a la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico, a donde regresó el sábado luego de recibir el alta médica.

Al mediodía, miles de personas que llenaban la plaza lo recibieron con una ovación antes de que comenzara el rezo. Hace justo una semana, al terminar ese mismo ángelus, León XIV había anunciado que debía operarse por un nódulo en el pulmón. La cirugía se realizó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Los estudios posteriores confirmaron un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, y los médicos le extirparon todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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¿Cómo está la salud del papa León XIV?

Según Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó y director de Cirugía Torácica del Gemelli, la recuperación ha sido favorable y sus condiciones clínicas son "absolutamente satisfactorias".

¿Viajará el papa a Uruguay, Argentina y Perú?

Margaritora, en una entrevista con medios vaticanos, aseguró que el pontífice podría cumplir con la visita apostólica a esos tres países, programada del 6 al 17 de noviembre. "No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje", afirmó.



León XIV dice que retomará su agenda

El papa León XIV agradeció los buenos deseos de los fieles para que se recupere de su operación de cáncer y afirmó que volverá al trabajo "progresivamente".

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"Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días", dijo el sumo pontífice, de 71 años, ante una multitud concentrada en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. "Ahora, retomaré progresivamente mis actividades", agregó.