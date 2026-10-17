Papa León XIV tras cirugía por cáncer: revelan detalles de la operación y su visita a Sudamérica

La cirugía a la que fue sometido el papa León XIV y el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar generaron sorpresa en el Vaticano. Aunque el pontífice se había mostrado activo durante sus últimas apariciones públicas, ahora su recuperación y la posibilidad de cumplir con sus compromisos internacionales concentran la atención.

En diálogo con El Radar, Néstor Pongutá, periodista y vaticanólogo que sigue de cerca la actualidad de la Santa Sede desde Roma, explicó cómo se conoció la situación de salud del Papa, los protocolos que rodearon la intervención y los desafíos que enfrenta su pontificado.

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“Absolutamente ninguna”, respondió Pongutá al ser consultado sobre si existían señales previas de los problemas de salud del pontífice. Recordó que lo vio durante su visita de cuatro días a Francia, donde se mostró “muy animado, muy vital, muy lleno de energía”. Según explicó, el hallazgo se produjo después de un control médico rutinario en Roma.

La salud del Papa: un tema que antes era secreto

Para el vaticanólogo, uno de los aspectos más llamativos fue que León XIV informara personalmente sobre su situación durante el Ángelus, una decisión que refleja cambios en la comunicación de la Santa Sede.

“Anteriormente, la salud de los papas era un tema secreto”, señaló. Además, destacó que el pontífice mostró su lado humano al compartir una situación que puede afectar a cualquier persona.

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“Esto lo que demuestra este Papa, que es un hombre misionero, un hombre de pocas palabras, pero cuando habla se hace sentir, pues también demuestra esa fragilidad humana”, afirmó.

Pongutá también reveló detalles de la intervención en el Policlínico Gemelli de Roma, donde, según relató, participó un equipo médico especializado y se utilizó tecnología robótica. Durante el procedimiento estuvo presente Gianluca Gauzzi, comandante de la Gendarmería Vaticana, como parte de los protocolos de seguridad.

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El periodista explicó que, incluso cuando el Papa está bajo anestesia, conserva su autoridad como jefe de la Iglesia católica. “El Papa es el único que mantiene el poder; no hay sucesión de poder en ningún momento, solo en caso de muerte o en caso de renuncia”, precisó.

Papa León XIV. Foto: AFP

¿El Papa viajará a Sudamérica en noviembre?

Otro interrogante es si León XIV podrá visitar Uruguay, Argentina y Perú en noviembre de 2026. Pongutá explicó que la prioridad del Vaticano es su recuperación, pues el recorrido contempla numerosos vuelos y jornadas de actividades exigentes.

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“Él tendría prácticamente su recuperación y casi que al otro día, iniciar un vuelo transoceánico hasta Montevideo”, advirtió. También señaló que la posible visita a Cusco, Perú, a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, representa un factor que debe evaluarse por las exigencias respiratorias.

El pontífice también tiene pendientes asuntos relacionados con la paz mundial, la inteligencia artificial, el hambre y la educación. Sin embargo, su agenda dependerá de la evolución médica.

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Pongutá recordó una respuesta que León XIV dio a un niño que le preguntó si había querido ser Papa desde pequeño: “Ni de niño, ni de joven, ni de grande, pero esta es la voluntad de Dios”. Por ahora, la recuperación determinará si el pontífice mantiene sus compromisos o debe aplazarlos.