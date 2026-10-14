“No sería tan conveniente”: advierten sobre riesgos de viajes para el papa León XIV tras cirugía

La salud del papa León XIV se encuentra en el centro de la atención internacional tras ser sometido a una intervención en la que se le extirpó un adenocarcinoma pulmonar. La doctora Ana Karina Patané, especialista en cirugía torácica y jefa del departamento clínico quirúrgico del Hospital Ferrer en Buenos Aires, explicó las características de este tipo de tumor.

Según la especialista, "es un tipo de cáncer de pulmón que se diferencia de los otros por características microscópicas o por las características del tejido". La médica precisó que suele manifestarse "en la periferia del parénquima pulmonar y muchas veces suele presentarse insidiosamente... como nódulos pequeños o que van cambiando de forma y no como masas sólidas", algo característico en pacientes no fumadores.

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Durante el procedimiento quirúrgico se realizó una resección completa del tejido pulmonar comprometido

Patané aclaró la magnitud de la técnica empleada: "La decisión fue sacarle todo el lóbulo, porque no fue una parte del lóbulo inferior, fue todo el lóbulo inferior derecho más todos los ganglios del mediastino, que es la zona central del tórax". Esta extirpación de los ganglios ubicados alrededor de los grandes vasos sanguíneos se realiza con el propósito de garantizar que la cirugía sea "oncológicamente asertiva".

El reto de la agenda internacional y la fragilidad del paciente

Uno de los aspectos más debatidos es el tiempo requerido para el restablecimiento físico del pontífice de 71 años, frente a una agenda que contempla 14 vuelos por Sudamérica con paradas en Uruguay, Argentina y Perú. Aunque el periodo promedio de recuperación se estima en "dos semanas", la cirujana recomendó cautela ante el cansancio y el estrés. quirúrgico



Al ser consultada sobre la conveniencia de que el papa aborde un avión y asuma compromisos de Estado a los pocos días del procedimiento, declaró: "Voy a ser absolutamente sincera, no sería tan conveniente".

La especialista argumentó que, a pesar de la buena condición física previa del pontífice gracias a la práctica deportiva, "a medida que crecemos se pone de manifiesto una fragilidad que está oculta hasta el momento en que un factor de estrés nos demuestra que somos más débiles de lo que pensamos frente a una agresión como puede ser la de una cirugía".

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Además, diferenció un viaje de descanso de sus deberes institucionales: "A mis pacientes a las dos semanas los dejo viajar si quieren hacer un viaje de placer... El del Papa no es un viaje de turismo, es una agenda de jefe de estado que puede ser muy agotadora".

Rehabilitación respiratoria y pronóstico de curación

En cuanto a las alternativas para acelerar el restablecimiento del paciente, la doctora Patané descartó la aplicación de tratamientos experimentales o de inteligencia artificial para la recuperación física. En su lugar, enfatizó el valor de la kinesiología tradicional: "No existe ningún tratamiento de inteligencia artificial para esto. Sí existe la rehabilitación que le realizan los kinesiólogos y que es sumamente efectiva".

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Este trabajo incluye ejercicios respiratorios y fortalecimiento de músculos clave como el diafragma. Finalmente, la especialista se refirió a las expectativas de salud si la anatomía patológica confirma que la resección fue completa y en estadio inicial.

Escuche aquí la entrevista: