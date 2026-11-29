Las elecciones generales en España se llevan a cabo este domingo 29 de noviembre y comienzan a perfilar el panorama político del país. El sondeo de TVE, divulgado tras el cierre de los colegios electorales en la Península, proyecta una victoria del Partido Popular (PP), que podría alcanzar la mayoría en el Congreso junto a Vox.

La jornada también estuvo marcada por una participación del 68,1 % hasta las 6:00 p. m., hora local, 15 puntos porcentuales por encima de la registrada en las elecciones de 2023 y superior al máximo histórico para esa hora, que se había reportado en marzo de 1996, con el 63,45 %.

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¿Cómo quedarían los escaños en las elecciones de España?

Según la encuesta, el PP obtendría entre 131 y 136 escaños, incluidos dos de UPN, con el 32,6 % de los votos. Vox alcanzaría entre 44 y 48 diputados, con el 16,2 %.

En el escenario más ajustado, ambas formaciones sumarían 175 escaños, uno por debajo de la mayoría absoluta, establecida en 176. Sin embargo, algunos puestos en disputa entre los dos partidos podrían permitirles superar ese umbral. En el escenario central del sondeo, la derecha tendría mayoría.

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El PSOE se ubicaría en segundo lugar, con entre 119 y 124 escaños y el 28,8 % de los votos. El Frente Amplio alcanzaría entre 10 y 11 diputados, con el 5,7 %.

¿Cómo estuvo la participación electoral en España?

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A las 6:00 p. m. había votado el 68,1 % de los electores, superando el registro de 2023 y el máximo histórico para esa hora, correspondiente a marzo de 1996.

Aunque la votación terminó en la Península, los colegios electorales de Canarias permanecían abiertos durante una hora más. El escrutinio oficial permitirá confirmar la distribución de escaños y la composición del nuevo Congreso.