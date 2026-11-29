Hay conmoción por el asesinato de una adolescente de 14 años que había dado a luz a su primer hijo apenas diez días antes de su muerte. El principal señalado es su esposo, un hombre de 20 años que presuntamente reaccionó de manera violenta ante una petición de la joven para visitar a sus padres.

La víctima fue identificada como Sogand Moshtareki y residía junto a su pareja en la provincia de Kerman, en Irán. Según las versiones difundidas por medios locales, la adolescente quería desplazarse hasta la vivienda de sus padres para presentarles al recién nacido, pues todavía no habían tenido la oportunidad de conocerlo.

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Sin embargo, lo que parecía una petición familiar terminó en un episodio de violencia. Su esposo, Ali Khadami, presuntamente se enfadó por la solicitud y la atacó hasta causarle la muerte. De acuerdo con la información conocida, el hombre habría utilizado un objeto para agredirla.

La Ley 2129 de 2021 eliminó la prevalencia del apellido paterno, permitiendo que el primer apellido de la madre pueda ir primero en el Registro Civil de Nacimiento. Foto: referencia, Meta IA

Un matrimonio que habría comenzado cuando ella tenía 13 años

Uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación alrededor del caso son las circunstancias en las que se produjo la unión de la pareja. De acuerdo con los reportes de medios locales, Sogand habría sido obligada a casarse cuando tenía apenas 13 años, mientras que su esposo tenía 19.



La relación llevaba aproximadamente un año cuando ocurrió el crimen. Durante ese tiempo, la adolescente habría vivido bajo condiciones de control y aislamiento, pues su pareja presuntamente restringía el contacto que mantenía con sus familiares.

Según las denuncias divulgadas sobre el caso, Ali Khadami limitaba las visitas de Sogand a sus padres y, cuando debía salir de la vivienda, acostumbraba dejarla encerrada. Esta situación habría dificultado que la joven mantuviera una relación cercana con su familia.

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El esposo habría confesado el asesinato

El Comité de Mujeres del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) informó que Ali Khadami fue detenido por las autoridades y que, durante los interrogatorios, habría reconocido su responsabilidad en la muerte de su esposa.

Según la información difundida por esta organización, el hombre confesó haberla golpeado hasta quitarle la vida. Al ser interrogado por los motivos de la agresión, habría argumentado que existían disputas familiares entre ambos.

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Otro elemento que se conoció sobre los últimos días de la adolescente es que había sufrido un accidente de tránsito mientras se recuperaba del parto. Este antecedente también hace parte de los detalles divulgados sobre el caso, aunque no se ha establecido públicamente una relación directa entre ese episodio y el asesinato.

Por ahora, la investigación policial continúa para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes. El caso ha provocado indignación por la corta edad de la víctima, las condiciones en las que habría vivido durante su matrimonio y la violencia que sufrió apenas diez días después de convertirse en madre.