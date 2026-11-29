Los celos de una mujer llevaron a rastrear el celular de su pareja y desencadenaron una discusión que se hizo rápidamente viral en redes sociales. La mujer llegó hasta las inmediaciones de un motel convencida de que su pareja le estaba siendo infiel; sin embargo, al buscarlo, encontró algo que la dejó en shock.

El video, que ya circula en varias plataformas digitales, habría sido grabado en Brasil. En las imágenes se ve a la mujer alterada y gritando, mientras una amiga graba el episodio. Ella insiste en que la ubicación del teléfono de su pareja la llevó hasta un motel, mientras su novio afirma que se encuentra jugando fútbol.

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Aunque no se conoce la veracidad del video, la fecha ni la identidad de quienes aparecen en las imágenes, la grabación ha desatado comentarios en redes sociales.

¿Por qué la mujer rastreó el celular de su pareja?

En el video, la mujer se desplaza hasta el lugar tras verificar la ubicación en tiempo real y afirma que esperará hasta que su pareja salga del supuesto motel. "Te esperaré aquí, me sentaré aquí, te esperaré, sinvergüenza", dice.

Sin embargo, al escuchar una voz y mirar hacia el otro lado de la reja, encuentra una cancha de fútbol que colinda con el motel.

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Allí estaba su pareja, vestido con indumentaria deportiva y participando en el 'cotejo'. El hombre le repetía que le había dicho que iba a jugar fútbol, mientras ella insistía en que el rastreo del teléfono lo ubicaba en el motel.

¿Qué pasó cuando encontró a su novio?

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La discusión continuó con la reja de la cancha de por medio. Mientras la mujer cuestionaba la ubicación que aparecía en su celular, el hombre intentaba explicarle que estaba jugando con sus amigos y señalaba la cancha como prueba de lo que le había dicho previamente.

La amiga que la acompañaba siguió grabando el intercambio, que terminó convertido en contenido viral. La escena generó comentarios y bromas entre usuarios de redes sociales, varios de los cuales reaccionaron al contraste entre las sospechas iniciales y lo que finalmente encontró la mujer.

No obstante, también hubo usuarios que cuestionaron la autenticidad del video y plantearon la posibilidad de que se tratara de una escena preparada para conseguir reproducciones.

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Hasta ahora, no se ha confirmado dónde ni cuándo ocurrió el episodio. Tampoco se conoce cómo terminó la discusión entre la pareja, que quedó registrada en una grabación y que volvió a poner sobre la mesa las dudas que pueden surgir al interpretar la ubicación de un celular sin comprobar qué ocurre realmente en el sitio.