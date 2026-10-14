“Viaje del papa León a Sudamérica se mantiene por ahora”, dicen desde el Vaticano

La agenda del papa León XIV para su viaje a Argentina, Uruguay y Perú no ha cambiado por ahora, según informó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, tras la operación a la que fue sometido el pontífice. Así lo explicó el vaticanólogo Sergio Mora, periodista argentino acreditado en el Vaticano, en entrevista con Mañanas Blu.

Viaje a Sudamérica: la agenda no se ha modificado

Mora contó que acababa de estar con Bruni, quien le confirmó que el programa del viaje sigue vigente. “Se mantiene la agenda en principio”, dijo el vaticanólogo al citar al portavoz.

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El periodista aclaró que eso no implica que el plan sea definitivo: “No quiere decir que mañana no pueda cambiar, pero por ahora la agenda no se ha cambiado ni se ha hablado de cambiar”. Según explicó, la decisión depende de los exámenes histológicos, que tardan entre seis y siete días. “Cuando se tengan, se entenderá mejor”, señaló.

🇻🇦 El Papa León XIV mantiene su deseo de viajar a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre, pese a su reciente operación.



Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha señalado este miércoles 14 de octubre que el Santo Padre mantiene su intención de realizar… pic.twitter.com/08g13sxc1R — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 14, 2026

Estado de salud del papa: recuperación dentro de lo normal

De acuerdo con el relato de Mora, el papa desayunó, almorzó y caminó por su habitación. Después le hicieron exámenes de rutina, entre ellos una radiografía de tórax. El vaticanólogo describió a León XIV como una persona de buen humor y afirmó: “Por ahora, la recuperación está enteramente en la norma”.



Durante la entrevista, uno de los presentadores recordó que el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar genera inquietud. Le preguntó a Mora si había optimismo en el Vaticano. El periodista respondió que, en su opinión, primero habría que precisar a qué se refiere esa expresión. Dijo que los periodistas acreditados mantienen una actitud prudente y esperan los informes médicos.

Mora agregó que el papa llegó al pontificado en muy buena condición física. Contó que hacía gimnasio y que, antes de ser elegido, estaba inscrito en uno cercano al Vaticano. Allí, cuando le preguntaron por su profesión, respondió que era empleado del Vaticano.

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Audiencias suspendidas y mensaje a la asamblea

El vaticanólogo explicó que las audiencias están suspendidas hasta el martes, de modo que deberían reanudarse el miércoles. Según dijo, en uno o dos días se sabrá si el papa rezará el Ángelus del domingo. Probablemente no lo haga desde la ventana del Palacio Apostólico, sino por videoconferencia o un medio similar.

Mora anunció además que León XIV enviaría ese día, hacia las 7:00 o 7:30 de la tarde en Roma, un mensaje a los participantes de la asamblea por los diez años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, del papa Francisco. El periodista consideró que ese gesto muestra su buena condición. Mora se refirió a ese documento como “encíclica” y lo atribuyó a Juan Pablo II, pero luego corrigió y lo situó en el pontificado de Francisco. Se trata de un texto sobre la familia que, según explicó, contempla la posibilidad de que algunas personas casadas y divorciadas se acerquen a los sacramentos y a la comunión.

Papa Foto: AFP

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La asamblea sobre Amoris Laetitia no está relacionada con la salud del papa

Los presentadores le preguntaron si la reunión de cardenales estaba prevista o si tenía relación con la salud del pontífice. Mora respondió que ya estaba programada y que el papa debía participar, pero que la operación lo impidió. “No tiene nada que ver con la salud del papa”, afirmó.

Precisó que no se trata solo de cardenales: participan también obispos, laicos, asesores y sacerdotes, en una asamblea de unos tres días. Esa mañana, el cardenal Luis Antonio Tagle celebró una misa en el marco del encuentro. A las 8:00 de la noche, hora de Roma, habría una rueda de prensa sobre la reunión.

Quién asume las funciones del papa durante su convalecencia

A la pregunta de quién ejerce las funciones del pontífice durante la hospitalización, Mora respondió que no cambia nada: “Sigue todo exactamente igual”. Explicó que el Colegio Cardenalicio y el camarlengo intervienen cuando el papa muere, lo cual, según dijo, no corresponde a esta situación. Describió el momento como una pausa de pocos días y lo comparó con “una semana de vacaciones a Castel Gandolfo”.

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Un Vaticano preparado para cualquier escenario

Consultado sobre si la Santa Sede está preparada para una enfermedad repentina de un papa de 71 años, Mora afirmó que la institución siempre lo está. Recordó un dicho romano: “Morto un papa, se ne fa un altro”. Contó una anécdota de un restaurante de Roma que tiene en sus paredes fotos de los últimos pontífices y donde, según relató, un empleado le dijo que, llegado el momento, correrían las fotos para hacer sitio a la siguiente. Para Mora, Roma sabe que los papas pasan, incluso en una ciudad a la que llaman la Ciudad Eterna.

Por ahora, el Vaticano mantiene el viaje a Sudamérica en su calendario y espera los resultados de los exámenes histológicos para tener un panorama más claro. Las próximas señales serán la participación del papa en el Ángelus del domingo y la reanudación de las audiencias el miércoles.