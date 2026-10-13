Cáncer de pulmón: ¿qué determina la recuperación después de una cirugía como la del papa?

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del papa volvió a poner sobre la mesa las dudas sobre el cáncer de pulmón, sus factores de riesgo y las posibilidades de recuperación después de una intervención quirúrgica. Aunque la cirugía puede tener una intención curativa, el pronóstico depende de las características del tumor y de los resultados de los estudios posteriores.

En entrevista con Blu Radio, la médica internista y neumóloga Lucía Viola explicó que el adenocarcinoma es un tumor maligno que hace parte de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y que es uno de los tipos más frecuentes de esta enfermedad. Además, aclaró que su aparición no está relacionada exclusivamente con el consumo de cigarrillo, pues también puede afectar a personas que nunca han fumado.

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Según la especialista, entre los factores de riesgo se encuentran la predisposición genética, los antecedentes familiares de cáncer de pulmón, la exposición al humo de leña, el tabaquismo pasivo y la contaminación ambiental. Por eso, advirtió que cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad, incluso sin haber tenido antecedentes de consumo de tabaco.

Foto: AFP Foto: AFP

Frente a la cirugía a la que fue sometido el papa, Viola señaló que el procedimiento reportado corresponde a una lobectomía inferior derecha, una intervención que consiste en retirar uno de los lóbulos del pulmón y que puede incluir la extracción de ganglios linfáticos para evaluar si el tumor se ha extendido.



Sin embargo, la especialista indicó que el éxito de la operación no significa necesariamente que el tratamiento haya terminado. Para establecer si la cirugía fue suficiente o si se requieren terapias adicionales, es necesario conocer el tamaño del tumor, los resultados del análisis de los ganglios linfáticos y otros hallazgos clínicos.

En cuanto a la recuperación, explicó que el manejo posoperatorio incluye vigilancia médica, control del drenaje torácico cuando se requiere y rehabilitación pulmonar temprana. La evolución depende de las condiciones generales del paciente, de las características de la enfermedad y de la presencia de posibles complicaciones.

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Viola destacó que detectar el tumor en una etapa temprana puede ampliar las posibilidades de tratamiento con intención curativa. En el caso del papa, la información conocida sobre el hallazgo de un nódulo pulmonar temprano y su posterior intervención resalta la importancia de identificar estas lesiones y evaluar oportunamente si pueden ser tratadas mediante cirugía.