La inteligencia artificial (IA) está entrando en los consultorios con funciones que van más allá de transcribir conversaciones o ayudar a redactar historias clínicas. Ahora, algunas herramientas pueden revisar lo que el médico registra, advertir sobre información que falta y señalar hallazgos que podrían requerir una segunda mirada. ¿Hasta dónde puede llegar esta tecnología y qué lugar tendrá el profesional de la salud en ese proceso?

La consulta médica implica escuchar al paciente, revisar antecedentes, examinar síntomas, interpretar resultados y tomar decisiones en un tiempo limitado. En medio de esas tareas, también debe documentar cada hallazgo, las indicaciones y el razonamiento detrás de su conducta. Con agendas que pueden tener pacientes cada 15 o 20 minutos, algunos detalles pueden quedar sin registrar o requerir una revisión posterior.

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¿Qué puede detectar la inteligencia artificial durante una consulta médica?

La tecnología empieza a desempeñar un papel adicional al acompañar al médico mientras atiende. Además de escuchar la conversación y organizar la información en una historia clínica estructurada, puede identificar posibles vacíos en el registro, contrastar lo documentado con guías clínicas y advertir sobre situaciones que necesitan revisión.



En Colombia, Telepatia, una compañía de inteligencia artificial aplicada a la salud fundada por emprendedores colombianos, desarrolla herramientas que funcionan bajo este modelo. Su plataforma genera notas clínicas adaptadas al estilo de cada profesional, cuenta con un copiloto que responde preguntas en tiempo real con base en evidencia clínica y el contexto del paciente, y dispone de un sistema de soporte a la decisión que señala posibles omisiones, interacciones medicamentosas y alertas de pertinencia.

Según la compañía, a septiembre de 2026 estas herramientas habían contribuido a evitar más de 200.000 errores médicos, incluidas más de 4.000 alertas críticas que podían representar un riesgo para la vida de los pacientes.

Médico, sistema de salud. Fotografía de referencia tomada de Magnific.

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¿La IA reemplazará a los médicos o ayudará a mejorar la atención?

Aunque la capacidad de revisar información y generar alertas abre nuevas posibilidades en la consulta, estas herramientas no buscan sustituir la evaluación clínica ni automatizar decisiones que requieren conocimiento médico. Su función es aportar información para que el profesional pueda validarla, corregirla o descartarla.

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Tomás Giraldo, médico y cofundador de Telepatia, señaló que uno de los desafíos está en el tiempo que los profesionales dedican a documentar la atención, en lugar de concentrarse en el paciente.

“Cuando el registro ocupa más tiempo que el propio paciente, sabemos que hay algo que no está funcionando del todo en el sistema de salud”, afirmó.

Para Giraldo, la tecnología puede acompañar diferentes momentos del trabajo clínico, pero no reemplaza el juicio médico ni la relación entre el profesional y su paciente. La decisión final, así como la responsabilidad sobre la historia clínica, sigue siendo del médico.

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El propósito de estas herramientas es optimizar el trabajo en consulta, facilitar el acceso a información y ayudar a que la atención se centre en el paciente.