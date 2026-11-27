La Superintendencia Nacional de Salud mantiene el seguimiento al Plan de Choque del Ministerio de Salud para verificar que los pacientes reciban sus medicamentos, procedimientos y citas médicas, y establecer si persisten barreras que impiden completar sus tratamientos.

En medio de las dificultades que continúan enfrentando los usuarios del sistema de salud, la entidad informó que, entre el primero de octubre y el 18 de noviembre de 2026, identificó 311.796 reclamaciones relacionadas con las 12 patologías priorizadas. De ese total, 229.218 se encuentran cerradas, equivalentes al 73,5 %, mientras que 82.578 permanecen abiertas, es decir, el 26,5 %.

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El seguimiento no se limita a los pacientes incluidos directamente en el Plan de Choque. La Supersalud también amplió la vigilancia a otros usuarios que presentan reclamaciones por medicamentos o procedimientos relacionados con enfermedades priorizadas, entre ellas, cáncer, VIH y problemas de salud mental.

Para verificar que las respuestas de las EPS se traduzcan en atención efectiva, la entidad está realizando llamadas aleatorias a los pacientes, con el fin de confirmar si recibieron los medicamentos, si les practicaron los procedimientos pendientes y si sus tratamientos continúan sin interrupciones.



Además, cruza los reportes de cumplimiento entregados por las EPS al Ministerio de Salud con las quejas presentadas por los usuarios ante la Superintendencia, buscando identificar las diferencias entre lo que se reporta como atendido y lo que realmente ocurre con los pacientes.

De acuerdo con los resultados del seguimiento, el 95,5 % de los usuarios que recibieron atención completa no presentó reclamaciones posteriores ante la Supersalud. En el caso de los medicamentos, el 98,77 % de los usuarios no registró nuevas quejas después de recibirlos.

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La entidad identificó, además, 61.190 reclamaciones correspondientes a pacientes de la cohorte del Plan de Choque, que representan el 19,6 % del total de quejas relacionadas con las 12 patologías priorizadas.

La Superintendencia aseguró que estos resultados permitirán identificar las barreras que aún persisten en el acceso a los servicios de salud, orientar mesas de trabajo con los diferentes actores del sistema y fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para garantizar que los pacientes reciban tratamientos completos y oportunos.