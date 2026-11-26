Las enfermedades raras representan uno de los mayores desafíos para el sistema de salud colombiano, no solo por la dificultad para lograr un diagnóstico oportuno, sino también por los elevados costos de atención y las barreras para acceder a tratamientos y tecnologías.

Durante el Foro Latinoamericano de Políticas Públicas sobre Enfermedades Raras se advirtió que el costo excedente anual asociado a estas condiciones en el país alcanza los 22,2 billones de pesos, mientras que el costo por persona asciende a 104,1 millones de pesos al año.

Publicidad

De acuerdo con Diego Fernando Gil Cardoso, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, actualmente hay cerca de 110.000 personas diagnosticadas en el país, pero las estimaciones apuntan a que alrededor de 2,5 millones de colombianos podrían convivir con alguna de estas patologías, sin contar necesariamente con un diagnóstico.

El panorama evidencia las dificultades para detectar estas enfermedades a tiempo y garantizar posteriormente el acceso a medicamentos, tecnologías y servicios especializados.



“Representa un desafío muy grande, sobre todo en la detección temprana de estas condiciones, en el diagnóstico oportuno y posterior a eso, el acceso a los medicamentos, tecnologías y servicios que requieren estos pacientes”.

Las cifras presentadas en el foro también muestran el impacto económico que enfrentan estas familias. El costo de atención puede ser hasta tres veces superior al de otras condiciones de referencia y el 42% de los pacientes llega a enfrentar gastos catastróficos en salud. Además, el 53% requiere al menos dos cuidadores, una situación que no solo afecta la economía del hogar, sino que también implica una carga emocional y social para quienes acompañan a los pacientes.

Publicidad

A las dificultades financieras se suma que menos del 10% de las enfermedades raras cuenta con terapias farmacológicas disponibles, lo que deja a la mayoría de estas patologías sin tratamientos específicos. Por esta razón, el sector insiste en la necesidad de fortalecer la investigación, ampliar las alternativas terapéuticas y desarrollar mecanismos que permitan financiar la atención de manera sostenible.

Sobre plan de choque del Gobierno

Publicidad

Gil Cardoso reconoció que el plan de choque del Gobierno ha permitido mejorar la situación de algunos pacientes que enfrentaban dificultades para recibir sus medicamentos, aunque advirtió que todavía persisten barreras y que los avances requieren continuidad y mayores recursos.

“Lamentablemente nosotros vivimos un viacrucis, hay que decirlo, en los últimos cuatro años, donde no habían respuestas y donde el deterioro funcional de muchos de los pacientes fue muy grave. Estamos viendo cómo progresivamente se va cambiando esa realidad”.

El llamado de los pacientes y sus organizaciones es a buscar nuevas fuentes de financiación que permitan garantizar el acceso a tratamientos innovadores, seguros y eficaces. Entre las alternativas planteadas están las alianzas público-privadas, los bonos de impacto social y otros mecanismos de financiación que ya se han explorado en países de medianos y bajos ingresos.

Publicidad

El reto, advierten, es que los avances en diagnóstico, investigación y tratamientos se traduzcan en oportunidades reales para los pacientes, de manera que el costo de vivir con una enfermedad rara no termine convirtiéndose en una barrera para recibir atención o en una carga imposible de asumir para sus familias.